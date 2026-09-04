[VIDEO] Así detuvieron a los dos ladrones que entraron a robar a la casa de dos jubiladas en Caucete

Los delincuentes fueron sorprendidos durante la madrugada dentro de la vivienda de dos hermanas de 80 y 76 años. La Policía secuestró más de $1,4 millones, herramientas y otros elementos. Ambos fueron condenados a 1 año y 4 meses de prisión efectiva.

Tras la sentencia que adelantó DIARIO DE CUYO, este jueves trascendió un video que muestra el momento en que la Policía detuvo a los dos hombres que habían ingresado a robar a la casa de dos jubiladas en el barrio Justo P. Castro I, en Caucete.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto, cerca de las 2:50. Una sobrina de las víctimas advirtió mediante las cámaras de seguridad que dos personas habían entrado a la vivienda y dio aviso al 911.

Al llegar los efectivos, encontraron la puerta principal forzada. Uno de los sospechosos estaba dentro de la casa con el rostro parcialmente cubierto, mientras que el segundo fue localizado en otra habitación, junto a las dos mujeres. Al advertir la presencia policial, descartó un teléfono celular que llevaba en sus manos.

Los detenidos fueron identificados como Gabriel Jesús Flores, de 42 años, y Sebastián Favio Retamar, de 43. Durante el procedimiento, los policías secuestraron $1.361.000 en efectivo que tenía Retamar y otros $63.000 dentro de un bolso. También encontraron un reloj dorado, un teléfono Samsung, dos mochilas, una barreta, un destornillador, guantes, un cuchillo, un candado y un juego de llaves.

Gabriel Jesús Flores, de 42 años, y Sebastián Favio Retamar, de 43, los imputados y condenados por el robo. Aunque inicialmente la investigación había sido encuadrada como robo agravado por efracción, la calificación fue modificada durante el proceso y finalmente quedó como robo simple en grado de tentativa.