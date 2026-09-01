Entraron a robar a la casa de dos jubiladas de 80 y 76 años y les robaron más de $1.000.000

Este martes, dos hombres fueron condenados a 1 año y 4 meses de prisión efectiva luego de ser sorprendidos dentro de la vivienda de dos jubiladas, hermanas de 80 y 76 años, en el barrio Justo P. Castro I, en Caucete.
Dos hombres fueron detenidos tras ingresar de madrugada a una vivienda del barrio Justo P. Castro I, en Caucete. La Justicia recalificó el hecho como robo simple en grado de tentativa y ambos recibieron una pena de 1 año y 4 meses de prisión efectiva.
Este martes, dos hombres fueron condenados a 1 año y 4 meses de prisión efectiva luego de ser sorprendidos dentro de la vivienda de dos jubiladas, hermanas de 80 y 76 años, en el barrio Justo P. Castro I, en Caucete.
Los hombres fueron condenados tras un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el fiscal Fernando Bonomo y la defensa de los imputados. El representante de la UFI Flagrancia contó con la colaboración de la ayudante fiscal Milagros Verón.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto, cerca de las 2:50. La Policía llegó al domicilio tras un llamado al 911 realizado por una sobrina de las mujeres, quien había observado mediante las cámaras de seguridad de la vivienda que dos hombres habían ingresado al inmueble.
Cuando los efectivos arribaron, encontraron la puerta principal forzada. Dentro de la casa hallaron a uno de los sospechosos con el rostro parcialmente cubierto. El segundo fue encontrado en otra habitación junto a las damnificadas y, al advertir la presencia policial, descartó un teléfono celular que llevaba en sus manos.
Los detenidos fueron identificados como Gabriel Jesús Flores, de 42 años, y Sebastián Favio Retamar, de 43. Durante el procedimiento se secuestraron dinero en efectivo, un teléfono Samsung, dos mochilas y distintos elementos que llevaban consigo, entre ellos una barreta, un destornillador, guantes, un cuchillo, un candado y un juego de llaves.
También se encontraron $1.361.000 en poder de Retamar y otros $63.000 dentro de un bolso. Además, fue incautado un reloj dorado.
Inicialmente, la causa había sido encuadrada como robo agravado por efracción, debido al ingreso mediante la fuerza sobre la puerta. Sin embargo, durante el proceso hubo un reajuste de la calificación legal y finalmente el hecho quedó considerado como robo simple en grado de tentativa, previsto en los artículos 164 y 42 del Código Penal.
La Justicia resolvió imponer a Flores y Retamar una pena de 1 año y 4 meses de prisión efectiva, además de declarar su reincidencia y mantener la prisión preventiva.
El procedimiento estuvo a cargo del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Alejandro Solera.