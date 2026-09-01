Entraron a robar a la casa de dos jubiladas de 80 y 76 años y les robaron más de $1.000.000

Este martes, dos hombres fueron condenados a 1 año y 4 meses de prisión efectiva luego de ser sorprendidos dentro de la vivienda de dos jubiladas, hermanas de 80 y 76 años , en el barrio Justo P. Castro I, en Caucete .

Una vieja rencilla por un homicidio, un hombre disparó contra una casa en la que estaba una mujer y su hijo de 2 años

¿Para qué sirve poner una botella de plástico con agua en el techo de la casa?

Los hombres fueron condenados tras un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el fiscal Fernando Bonomo y la defensa de los imputados. El representante de la UFI Flagrancia contó con la colaboración de la ayudante fiscal Milagros Verón .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto , cerca de las 2:50. La Policía llegó al domicilio tras un llamado al 911 realizado por una sobrina de las mujeres, quien había observado mediante las cámaras de seguridad de la vivienda que dos hombres habían ingresado al inmueble .

La audiencia de juicio abreviado en Flagrancia fue este martes. El fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Milagros Verón cerraron un acuerdo con la defensa y un juez lo homologó.

Cuando los efectivos arribaron, encontraron la puerta principal forzada . Dentro de la casa hallaron a uno de los sospechosos con el rostro parcialmente cubierto. El segundo fue encontrado en otra habitación junto a las damnificadas y, al advertir la presencia policial, descartó un teléfono celular que llevaba en sus manos.

Los detenidos fueron identificados como Gabriel Jesús Flores, de 42 años, y Sebastián Favio Retamar, de 43 . Durante el procedimiento se secuestraron dinero en efectivo, un teléfono Samsung, dos mochilas y distintos elementos que llevaban consigo, entre ellos una barreta, un destornillador, guantes, un cuchillo, un candado y un juego de llaves .

Interior de la casa de las víctimas.

También se encontraron $1.361.000 en poder de Retamar y otros $63.000 dentro de un bolso. Además, fue incautado un reloj dorado.

Parte del botín secuestrado a los delincuentes.

Inicialmente, la causa había sido encuadrada como robo agravado por efracción, debido al ingreso mediante la fuerza sobre la puerta. Sin embargo, durante el proceso hubo un reajuste de la calificación legal y finalmente el hecho quedó considerado como robo simple en grado de tentativa, previsto en los artículos 164 y 42 del Código Penal.

La Justicia resolvió imponer a Flores y Retamar una pena de 1 año y 4 meses de prisión efectiva, además de declarar su reincidencia y mantener la prisión preventiva.

Los delincuentes utilizaron desde un destornillador, una barreta, guantes, entre otras cosas, para cometer el robo.

El procedimiento estuvo a cargo del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Alejandro Solera.