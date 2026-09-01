¿Para qué sirve poner una botella de plástico con agua en el techo de la casa?

Una botella de plástico transparente, agua y algunos materiales muy simples pueden convertirse en una alternativa económica para iluminar sectores oscuros de una vivienda durante el día. El método se conoce como lámpara de Moser y aprovecha la luz del Sol para llevar iluminación natural al interior.

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La idea surgió en Brasil durante la crisis energética de comienzos de la década de 2000. El mecánico Alfredo Moser desarrolló un sistema que permitía iluminar espacios sin ventanas utilizando una botella PET llena de agua instalada en el techo. Con el tiempo, la técnica se difundió en distintos países.

El principio detrás del invento es la refracción de la luz . La botella transparente se coloca atravesando el techo: una parte queda expuesta al exterior y la otra apunta hacia el ambiente que se busca iluminar.

Al atravesar el agua, la luz solar se dispersa en diferentes direcciones y permite iluminar de manera más uniforme una habitación que un simple agujero en el techo. El sistema no produce electricidad ni almacena energía: simplemente aprovecha la radiación solar disponible durante el día.

Para este tipo de instalación suelen utilizarse botellas PET transparentes de alrededor de dos litros, llenas casi por completo con agua. También puede agregarse una pequeña cantidad de cloro para evitar la aparición de algas y microorganismos en el interior.

Una alternativa económica, pero con una limitación

Una de las principales ventajas es que no consume electricidad mientras haya luz solar, por lo que puede servir para reducir el uso de lámparas durante varias horas del día. Además, permite reutilizar botellas de plástico y puede resultar especialmente útil en ambientes que reciben poca iluminación natural.

Sin embargo, tiene una limitación evidente: depende completamente del Sol. Por la noche deja de funcionar y su rendimiento disminuye durante jornadas nubladas o con poca radiación. Por eso, no reemplaza por completo a la iluminación eléctrica, sino que funciona como complemento.

Qué hay que tener en cuenta antes de instalarla

Aunque el sistema es sencillo, colocar una botella atravesando el techo implica realizar una perforación y requiere una instalación adecuada. El contorno debe quedar perfectamente sellado para evitar filtraciones de agua cuando llueva.

También es importante comprobar previamente el estado y las características de la cubierta, fijar correctamente la botella y revisar periódicamente tanto el sellado como el estado del agua.

Así, una botella que normalmente terminaría como residuo puede convertirse en una particular fuente de iluminación natural y de bajo costo, siempre que se realice una instalación segura.