Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono en el hogar

Con la llegada de las bajas temperaturas aumenta el uso de estufas, calefones y otros artefactos para calefaccionar los hogares, y también crece el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono. Por eso, mantener una correcta ventilación y controlar los equipos de combustión son medidas fundamentales para evitar accidentes.

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El monóxido de carbono se genera cuando materiales como el gas, la nafta, el querosén, la leña o el carbón no realizan una combustión adecuada. Su principal peligro es que no tiene color, olor ni sabor y tampoco provoca irritación en las mucosas , por lo que puede acumularse en un ambiente sin ser detectado.

Al ingresar al organismo a través de los pulmones, el gas reduce la cantidad de oxígeno que llega a la sangre y puede afectar especialmente al cerebro y al corazón. La exposición puede provocar dolor de cabeza, cansancio, debilidad, somnolencia, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y aumento del ritmo cardíaco . En concentraciones elevadas puede ser mortal.

Una de las principales recomendaciones es realizar al menos una revisión anual de los artefactos de combustión con un gasista matriculado . El control debe incluir calefones, termotanques, calderas, estufas, cocinas, anafes y hornos.

También es importante observar el color de la llama. En los artefactos a gas debe ser azul y estable . Si se vuelve amarilla o anaranjada, puede ser una señal de mala combustión y advertir sobre la presencia de monóxido de carbono.

Las hornallas, además, deben mantenerse limpias para evitar que restos de comida u otros residuos obstruyan los quemadores.

Ventilación y ubicación de los equipos

Mantener una abertura o ventana parcialmente abierta en los ambientes donde funcionan artefactos de combustión ayuda a renovar el aire y disminuir el riesgo de acumulación del gas.

En viviendas conectadas a la red de gas natural, las estufas instaladas en dormitorios deben ser de tiro balanceado. En el caso de los hogares que utilizan garrafas o cilindros de gas, la ventilación debe encontrarse a nivel del piso.

Además, calefones y estufas no deben instalarse en baños ni en espacios cerrados, ya que una eventual pérdida o combustión deficiente puede generar una concentración peligrosa de monóxido.

El riesgo no se limita a los artefactos a gas. También puede producirse por el uso de braseros, salamandras, parrillas a leña o carbón, calentadores y motores de combustión, incluidos los de vehículos, motosierras y generadores eléctricos.

Como medida adicional, los detectores de monóxido de carbono pueden brindar una alerta temprana ante una concentración peligrosa, siempre que estén correctamente instalados, funcionando y con sus baterías en condiciones.

Ante síntomas compatibles o la sospecha de una intoxicación, es fundamental salir inmediatamente al aire libre y solicitar asistencia médica, sin permanecer dentro del ambiente contaminado.