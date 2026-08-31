[VIDEO] Así fue el momento en que un conductor alcoholizado atropelló y mató a una mujer en Rawson

El video permite reconstruir los segundos previos al violento siniestro vial que terminó con la vida de Estela Gladys Carrizo, una mujer de 69 años que esperaba el colectivo en Rawson. Las imágenes muestran cómo una Volkswagen Amarok pierde el control, se desvía hacia la esquina y termina embistiendo a la víctima y a otro hombre.

[VIDEO] Denunció una violenta pelea en un boliche y apuntó contra el influencer sanjuanino "El Niño Marta"

El hecho ocurrió el sábado 22 de agosto, alrededor de las 18:30 , en la intersección de José María Paz y Rivadavia, en Villa San Damián. Carrizo y Víctor Andrés Alaniz se encontraban en la esquina cuando fueron sorprendidos por la camioneta conducida por Germán Maza , de 36 años.

En la filmación se observa cómo la Amarok circula por José María Paz, de Oeste a Este. Al llegar a la intersección, el vehículo pierde el control y comienza a derrapar , avanzando hacia el sector donde estaban Carrizo y Alaniz.

La camioneta los embiste y, lejos de detenerse, continúa su trayectoria, sube a la vereda de calle Rivadavia y termina impactando contra un árbol .

Las imágenes forman parte de los elementos que permiten a los investigadores reconstruir la mecánica del siniestro y determinar qué ocurrió antes del impacto.

Carrizo sufrió lesiones de extrema gravedad y permaneció internada durante unas 36 horas, hasta que murió el lunes 24 de agosto. Alaniz también resultó herido.

El conductor estaba alcoholizado

Después del choque, Maza fue sometido a un alcotest que arrojó 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego se realizó un dosaje de alcohol, un análisis más preciso destinado a establecer la concentración de alcohol y aportar evidencia a la investigación.

Este lunes 31 de agosto, Maza fue imputado por homicidio culposo agravado, es decir, por provocar una muerte sin intención de hacerlo, pero mediante una conducta considerada imprudente y agravada en este caso por la conducción bajo los efectos del alcohol.

Durante la audiencia, la jueza Flavia Allende ordenó que la investigación continúe durante un año y dispuso que Maza permanezca un año sin licencia de conducir, tal como había solicitado el fiscal Francisco Nicolía.

El acusado, asesorado por su abogada Filomena Noriega, decidió no declarar por el momento. Aunque habría mencionado que se quedó sin frenos, esa versión no fue expuesta por él durante la audiencia.

Ahora la fiscalía deberá determinar, entre otras cuestiones, qué provocó la pérdida de control de la camioneta y cómo influyeron las condiciones en las que Maza conducía.