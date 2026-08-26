Buscan al sospechoso por el acoso callejero en Jáchal: investigan si atacó a un hombre en un hecho previo

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 21º y aportó un vídeo clave. La Policía departamental confirmó que aún no logran identificarlo, pero manejan la hipótesis de que se trata del mismo automovilista involucrado en otro caso similar en la zona.

La investigación por un nuevo episodio de acoso callejero en el departamento Jáchal continúa abierta y con varios interrogantes para los investigadores. Tras la denuncia formal radicada por la damnificada en la Comisaría 21º, la fuerza policial avanza en las tareas investigativas para dar con el conductor de un vehículo utilitario de color gris, el cual quedó registrado en las imágenes aportadas por la propia víctima.

En declaraciones a diversos medios departamentales, el comisario Fernando Villalba brindó detalles sobre el avance de las pesquisas y reconoció las principales dificultades con las que se cruzan los uniformados. "Por el momento no tenemos la identidad de la persona que manejaba el vehículo, pero la investigación realizada marca que estaría involucrado en un episodio parecido anteriormente, en ese caso con un hombre", aseguró el funcionario policial.

Las complicaciones de la causa y el pedido de la víctima Uno de los principales escollos que frenó la identificación inmediata del sospechoso es que, hasta el momento, no se pudo dilucidar la patente del rodado utilitario de color gris en el que se movilizaba el acusado. A pesar de contar con el video aportado por la mujer en su denuncia y con diversos testimonios de vecinos y transeúntes de la zona, los datos certeros sobre el dominio del vehículo siguen sin esclarecerse.

Por su parte, la damnificada rompió el silencio tras el mal momento vivido y brindó declaraciones al medio local Actualidad jachallera, donde expresó el profundo impacto emocional que le dejó la agresión sufrida en la vía pública.

"Ser agresiva no es mi forma de ser. Yo considero que con un no basta. No debemos ser agresivos para que la otra persona entienda lo que significa el no", reflexionó la víctima, y sentenció con crudeza: "Esta persona me ha quitado la tranquilidad de poder andar por mi departamento en paz".