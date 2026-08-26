    • 26 de agosto de 2026 - 17:25

    Causa Marcelo Corazza: la Justicia dictó la absolución para el ex ganador del reality

    El Tribunal Oral en lo Criminal Federal resolvió la absolución de Marcelo Corazza, exproductor y ganador del reality show, en el juicio que se le seguía por presunta corrupción de menores y abuso sexual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó la absolución de Marcelo Corazza, conocido mediáticamente por haber ganado la primera edición argentina de Gran Hermano y haberse desempeñado posteriormente como productor de televisión. La medida se da en el marco de la causa judicial en la que era investigado y juzgado por los delitos de asociación ilícita, explotación sexual infantil y corrupción de menores.

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    Durante las audiencias del debate oral, la defensa de Corazza sostuvo firmemente su inocencia y cuestionó la solidez de los elementos probatorios recolectados en la etapa de instrucción. Tras la deliberación de los magistrados, se determinó que no existían las pruebas suficientes para sostener una condena, por lo que se ordenó su desvinculación formal de los cargos más graves que pesaban en su contra.

    Puntos clave del fallo judicial:

    La resolución del Tribunal: Los jueces concluyeron que el debate oral no logró probar de manera fehaciente la participación de Corazza en los delitos de índole sexual que se le imputaban desde su detención inicial.

    El origen de la causa: El expediente se había iniciado tras una serie de allanamientos y detenciones que sacudieron al medio televisivo, donde el exproductor quedó en el centro de las sospechas junto a otros imputados.

    La postura de la defensa: Los abogados defensores argumentaron a lo largo del proceso que las acusaciones carecían de sustento real y apuntaron a falencias en la investigación preliminar.

    Situación procesal: Con esta sentencia absolutoria en el ámbito del juicio oral, se abren nuevos interrogantes sobre los próximos pasos legales y las medidas que adoptará su equipo jurídico respecto a su situación personal y profesional.

    El fallo judicial marca un punto de inflexión en uno de los expedientes policiales y judiciales que mayor repercusión mediática generó en el ámbito del espectáculo y la crónica roja del país.

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