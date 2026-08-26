Cayó "El Chino" Serrano: el sujeto que le disparó en la pierna a un joven cuando subía a un colectivo en Rawson

La escena ocurrió en segundos: un joven estaba por subir al colectivo junto a un amigo cuando uno de los hombres que se encontraba afuera sacó una pistola y le disparó en la pierna. Herido, alcanzó a meterse en la unidad y esconderse mientras el chofer aceleraba para escapar de la situación.

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Ese episodio, ocurrido el 3 de febrero pasado , terminó con un detenido varios meses después. Se trata de Serrano, alias “El Chino”, un hombre de 30 años que era buscado por su presunta participación en el ataque ocurrido en el barrio Franklin Rawson.

La detención se concretó durante la madrugada, luego de una serie de tareas investigativas realizadas por personal de la División UFI Genérica. Los efectivos allanaron una vivienda del mismo barrio y encontraron al sospechoso.

Durante el procedimiento también secuestraron dos teléfonos celulares y dos cartuchos de arma de fuego. Uno tenía la inscripción ORBEA CAL 12 y el otro S&B 357 SIG.

La víctima, domiciliada en el barrio Malimán, se encontraba alrededor de las 19:30 en la esquina de José María Paz y Pedro Echagüe, esperando el colectivo junto a un amigo. Antes de que llegara la unidad, un hombre se acercó y comenzó a hacerle preguntas. Quiso saber de dónde era y le dijo que lo había visto en el Güemes. También preguntó por su acompañante. Después se alejó caminando y se reunió con otro sujeto.

La situación cambió cuando llegó el colectivo de la línea 204. El joven y su amigo subieron al vehículo, pero los dos hombres que estaban afuera se acercaron rápidamente. Uno de ellos se ubicó en la escalera, sacó una pistola de color gris y efectuó un disparo contra el joven, que recibió el impacto en la pierna derecha.

El herido consiguió avanzar dentro del colectivo y refugiarse en las escaleras. Mientras tanto, los atacantes rodearon la unidad por el frente y continuaron apuntando con el arma. El chofer decidió entonces acelerar y trasladarse hasta una dependencia policial.

A partir de la denuncia, los testimonios y, especialmente, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del colectivo, los investigadores pudieron establecer que el presunto autor del disparo era Serrano, conocido como “El Chino”.

Ahora, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y deberá comparecer en la audiencia de formalización, donde se definirá cómo continuará la causa.