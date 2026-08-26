Condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

La Justicia Federal de Formosa condenó a tres años de prisión en suspenso a Carlos Chagra, un comerciante de 52 años acusado de perseguir y matar un yaguareté en cercanías de Clorinda. El hombre reconoció el hecho durante un juicio abreviado y recibió la pena máxima prevista por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna.

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La sentencia fue dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Formosa , a cargo de la jueza Belén López Macé, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas que participaron del expediente: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

Además de la pena de prisión en suspenso, el acuerdo contempla el pago de $5 millones , aunque todavía resta definir a qué organismo será destinado ese dinero.

Los fundamentos completos del fallo y las reglas de conducta que deberá cumplir Chagra serán conocidos el 7 de septiembre . Durante la audiencia, el acusado admitió haber perseguido y cazado al animal y reconoció que la muerte del ejemplar provocó un daño que no puede ser reparado económicamente.

El caso comenzó a tomar relevancia después de que se difundieran videos en los que se observaba la persecución del yaguareté y posteriormente al animal muerto. El hecho ocurrió en diciembre de 2022, en una zona cercana a Clorinda.

Durante buena parte de la investigación, Chagra había negado ser la persona que aparecía en las imágenes y sostenía que el material había sido editado. También había afirmado que no se encontraba en el país cuando ocurrió la cacería.

Sin embargo, al aceptar el juicio abreviado cambió su postura y reconoció ante la Justicia su participación en la persecución y muerte del ejemplar.

Un antecedente para la protección del yaguareté

El fallo es considerado histórico porque constituye la segunda condena en Argentina por la caza de un yaguareté. La especie está protegida y es considerada en peligro crítico de extinción.

El primer antecedente se produjo en 2025, también en Formosa, cuando cuatro hombres fueron condenados por haber cazado y carneado otro ejemplar en la zona de Ibarreta.

La nueva sentencia vuelve a poner el foco sobre la protección de una de las especies más amenazadas de la fauna argentina y marca otro antecedente judicial contra la caza ilegal.