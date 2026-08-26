El ministro de Economía, Luis Caputo anuncia nuevas medidas económicas

El ministro de Economía, Luis Caputo , brindará este miércoles una conferencia de prensa en la que anunciará nuevas medidas económicas. La presentación está prevista para las 10 en el Palacio de Hacienda , pocas horas antes de que la Cámara de Diputados comience una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei.

Caputo anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de la ANSES

El anuncio llega en un contexto marcado por la preocupación por el nivel de morosidad , la evolución del crédito y la reciente presión sobre el dólar. Aunque el Gobierno no anticipó oficialmente el contenido de las medidas, distintas versiones apuntan a iniciativas destinadas a impulsar el financiamiento.

Una de las posibilidades que tomó fuerza está vinculada con el crédito hipotecario . El Gobierno analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para generar condiciones de financiamiento de más largo plazo para los bancos y favorecer préstamos para la compra de viviendas.

También trascendieron posibles cambios relacionados con la información que deben brindar bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales sobre los costos y las tasas de los préstamos personales. Por el momento, esos puntos no fueron confirmados oficialmente.

La expectativa está puesta en que Caputo precise el alcance de las medidas durante su exposición en el Ministerio de Economía.

El anuncio llega antes de una sesión clave

La conferencia tendrá lugar pocas horas antes de una jornada importante en el Congreso. Desde el mediodía, Diputados debatirá dos proyectos considerados centrales para el programa económico del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.

El oficialismo busca conseguir la media sanción de ambas iniciativas, en una sesión que se anticipa extensa y que será seguida de cerca por el Gobierno.

Este martes, Caputo mantuvo una reunión con Santiago Caputo en la Casa Rosada para preparar su presentación. En paralelo, la mesa política del oficialismo repasó la estrategia legislativa y los principales temas económicos de la semana.