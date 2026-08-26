Murió el conductor de la camioneta y ya son cinco las víctimas fatales del choque en la Ruta 60

La tragedia ocurrida en la Ruta 60, en Maipú, Mendoza , sumó este miércoles una nueva víctima fatal. Martín Omar Tillar, de 52 años , murió luego de permanecer internado en grave estado desde el violento choque frontal ocurrido el pasado 16 de agosto. Con su fallecimiento, ya son cinco las personas que murieron como consecuencia del siniestro.

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Tillar se encontraba internado en el Hospital Lagomaggiore y era quien conducía una Volkswagen T-Cross al momento del impacto contra un Peugeot 504. El choque ocurrió en las inmediaciones de la Variante Palmira, en el departamento de Maipú.

En la T-Cross viajaban junto a Tillar su pareja, Florencia Bettalemmi , su hermana Ariadna Tillar , de 54 años, y sus sobrinas Rosario y Juana Masó Tillar , de 19 y 20 años.

Las dos jóvenes murieron a causa de las graves heridas sufridas en el choque. Días después también falleció su madre, Ariadna, que permanecía internada por las lesiones provocadas por el impacto.

De esta manera, cuatro de las cinco víctimas fatales pertenecían a la misma familia. La otra persona fallecida fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau , de 48 años, quien conducía el Peugeot 504 involucrado en la colisión.

Florencia Bettalemmi es la única sobreviviente

Tras la muerte de Tillar, Florencia Bettalemmi, de 42 años, quedó como la única sobreviviente de la Volkswagen T-Cross.

La mujer continúa internada en el Hospital El Carmen, donde permanece bajo atención médica luego de haber sufrido múltiples traumatismos. Su evolución había mostrado signos favorables dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Cómo ocurrió el choque en la Ruta 60

El accidente se produjo durante la noche del domingo 16 de agosto. Según la reconstrucción difundida sobre el siniestro, la Volkswagen T-Cross circulaba hacia el oeste cuando se produjo una maniobra de sobrepaso y terminó impactando de frente contra el Peugeot 504.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión y establecer las circunstancias que provocaron el choque fatal.

Con información de Los Andes.