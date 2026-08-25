    • 25 de agosto de 2026 - 20:36

    Tragedia en San Luis: la prueba determinante que le devolvió la libertad al colectivero sanjuanino

    La Justicia dispuso la libertad del conductor de 32 años tras dar negativo en el control de alcoholemia y ante la declaración de un testigo clave que señaló que el peatón se habría arrojado al paso del colectivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un giro determinante registró la investigación judicial iniciada en la provincia de San Luis por la muerte de un peatón que fue embestido por un colectivo de larga distancia. La Justicia puntana dispuso en las últimas horas la liberación del chófer sanjuanino de 32 años que manejaba la unidad al momento del trágico hecho.

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    El siniestro vial se produjo sobre la Avenida Circunvalación de la capital vecina, cuando la víctima un hombre de unos 50 años que aún no fue identificado oficialmente fue alcanzada por el interno de la empresa Del Sur y Media Agua. Como consecuencia del violento impacto, la persona falleció en el acto.

    Las pruebas que inclinaron la balanza a favor del conductor

    Aunque en una primera instancia el chófer oriundo de San Juan quedó aprehendido de manera preventiva, la incorporación de pericias y testimonios dio un vuelco a la carátula inicial:

    Control de alcoholemia: Los exámenes toxicológicos y de aire espirado determinaron que el conductor registraba 0,0 gramos de alcohol en sangre.

    Declaración de un testigo presencial: Un testigo presencial aportó una declaración fundamental al expediente, manifestando que el peatón se habría cruzado de forma intencional o abalanzado sobre el colectivo al momento de su avance.

    Ante este marco probatorio, las autoridades judiciales a cargo del caso ordenaron la inmediata excarcelación del trabajador del volante, aunque la causa continúa su curso administrativo y pericial para cerrar formalmente la mecánica del siniestro.

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