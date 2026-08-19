    • 19 de agosto de 2026 - 07:13

    Apareció con vida la nena de 3 años que movilizó un masivo operativo en San Luis

    Un can adiestrado de la Policía logró localizar a la menor durante la madrugada de este miércoles en un predio cercano a su vivienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un enorme alivio llegó en las primeras horas de este miércoles a la provincia de San Luis. Nancy Aitana, la pequeña de 3 años por la cual se había montado un desesperado e intenso operativo de rastreo, fue encontrada con vida y en buen estado de salud.

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    El hallazgo se produjo alrededor de las 00:15 en las inmediaciones del Parque Industrial Norte. Según informaron fuentes policiales, la clave de la localización estuvo en el trabajo de un can adiestrado perteneciente a la fuerza, que logró dar con el paradero de la niña en un predio muy cercano al lugar donde reside su familia.

    Instantes después de ser encontrada, una ambulancia llegó al predio para brindar la primera atención médica y constatar el estado general de la nena. En el lugar se vivieron momentos de profunda emoción y aplausos entre los familiares y los efectivos que participaron del despliegue.

    La alerta por la desaparición de Nancy había ingresado al sistema 911 pasadas las 18:15 del martes. Ante la gravedad del caso, la Policía de San Luis desplegó un amplio operativo que se extendió durante más de seis horas e involucró a diversas divisiones policiales, brigadistas, unidades caninas y drones. Incluso se habían activado estrictos controles en los puestos limítrofes para evitar el egreso de la menor de la provincia.

    Si bien las autoridades confirmaron que la pequeña fue atendida de inmediato por el servicio de emergencias, se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo su alejamiento del hogar.

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