    • 26 de agosto de 2026 - 20:50

    Un penitenciario fue asesinado a puñaladas y detuvieron a su hijastro como el principal sospechoso

    La víctima tenía 46 años y era agente del Servicio Penitenciario. Los investigadores secuestraron el arma que habría sido utilizada en el ataque.

    El asesinato ocurrió en la localidad bonaerense de 25 de Mayo.&nbsp;

    El asesinato ocurrió en la localidad bonaerense de 25 de Mayo. 

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    Un hombre de 46 años fue asesinado a puñaladas en su casa del barrio Sandalio, en la localidad de 25 de Mayo. Por el crimen detuvieron al hijo de su pareja, señalado como el principal sospechoso.

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    El ataque ocurrió este lunes en una propiedad ubicada sobre la calle 22, entre 2 y 3. De acuerdo con las primeras informaciones, el acusado, un hombre mayor de edad, ingresó al lugar y atacó a la víctima con un arma blanca.

    Tras un llamado al 911 que alertaba sobre lo ocurrido, efectivos de la Comisaría Primera llegaron a la casa y confirmaron que el hombre había sufrido múltiples puñaladas y que ya había fallecido.

    La víctima fue identificada como José Antonio Cánepa, tenía 46 años y se desempeñaba como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Había nacido en Bragado, aunque se había mudado hacía varios años a la localidad vecina.

    A partir de los testimonios de los vecinos, la Policía logró identificar y detener al sospechoso pocas horas después. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque y un teléfono celular.

    El acusado quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, según indicó Veinticinco Se Informa.

    En la investigación intervienen la Comisaría Primera, la Jefatura Departamental, la Sub DDI local y la Ayudantía Fiscal de 25 de Mayo. Todavía se aguardan los resultados de las pericias de Policía Científica y la autopsia.

    Tras la trágica noticia, los vecinos de 25 de Mayo expresaron su dolor en las redes sociales. “Esto es una masacre. El fallecimiento de José Cánepa no fue justo, fue predimentado. Se ensañaron con él. Pero pido paz y resignación para la familia. El que hizo esto tiene que pagar”, escribió una usuaria en Facebook.

    Por el momento, no se dieron a conocer las circunstancias del homicidio ni el móvil del crimen.

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