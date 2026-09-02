[VIDEO] El indignante momento donde un adolescente le pisó la cabeza a un gato

Un adolescente le pisó la cabeza a un gato en la localidad bonaerense de Temperley y lo dejó internado en grave estado. El brutal ataque fue filmado por una cámara de seguridad y causó indignación en las redes sociales.

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Las imágenes muestran el momento en que el estudiante pasa caminando por la vereda de la calle Florencio Varela, advierte que está el gato acostado, primero lo acaricia y luego le pisa la cabeza.

Ante la violencia del ataque, el gato salió corriendo como pudo, mientras que el agresor —vestido con el uniforme de su colegio— continuó caminando con total normalidad.

El brutal accionar del joven provocó el repudio de usuarios en redes sociales, al igual que la indignación de vecinos y organizaciones protectoras.

Según informaron medios locales, el animal permanece bajo atención veterinaria intensiva debido a las graves lesiones sufridas en la zona craneal. Su estado es delicado y los profesionales luchan por salvarle la vida tras el brutal ataque.

Vecinos de Temperley y organizaciones dedicadas a la protección animal reclamaron una rápida intervención de las autoridades, pidieron que el adolescente sea identificado y que los padres se hagan cargo de su accionar.