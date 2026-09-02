Llegó hace 15 días a la comisaría y le quitaron el arma por un test de drogas: quién es el policía detenido por robarle la tarjeta de débito a su compañero

Un agente de la Policía de San Juan que llevaba menos de 15 días en una comisaría quedó detenido después de ser acusado de robarle la tarjeta de débito a un compañero y utilizarla para realizar compras en distintos comercios de Chimbas.

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Un agente en la mira tras robarle la tarjeta a un compañero y hacer compras en comercios cerca de la comisaría

El efectivo fue identificado como Martín Gómez , quien había llegado recientemente a la dependencia tras desempeñarse en la Casilla Centenario . Al momento del episodio se encontraba sin su arma reglamentaria , una situación que estaría relacionada con un antecedente de un test positivo para cocaína, aunque este dato deberá ser confirmado oficialmente durante la investigación.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, después de que Gómez cumpliera un turno de 14 a 22. Según la denuncia, en un momento de descuido habría tomado la tarjeta que se encontraba dentro de la billetera de un cabo primero que cumplía funciones de calabocero .

Poco después, el teléfono del damnificado comenzó a recibir notificaciones de compras realizadas con su tarjeta . Los consumos se registraron en diferentes comercios ubicados en las inmediaciones de la comisaría y el monto total habría superado los $100.000 .

El cabo primero sospechó de Gómez porque lo había visto previamente en el sector donde los policías suelen dejar sus pertenencias. Al día siguiente realizó la denuncia y los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de los comercios.

Las imágenes habrían permitido observar al agente utilizando la tarjeta sustraída junto a un conocido para concretar las compras. Ese material fue incorporado a la investigación y presentado ante la Fiscalía.

Tras conocer la denuncia, el jefe de la dependencia habría dispuesto que Gómez se tomara cinco días de licencia y que no regresara a prestar servicio mientras avanzaba la investigación.

Pero el caso tuvo un nuevo capítulo. Cuando aparentemente se dirigía hacia la comisaría, Gómez habría descendido de un colectivo en inmediaciones de la plaza de Chimbas e intentado realizar nuevamente una compra con la misma tarjeta.

El plástico ya había sido bloqueado, pero el intento generó una nueva alerta en el teléfono del cabo primero. El damnificado avisó inmediatamente a sus compañeros y varios efectivos salieron en busca del sospechoso.

Finalmente, Gómez fue interceptado y detenido, quedando a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, junto con la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes deberán determinar ahora las circunstancias exactas del robo y las responsabilidades penales que podrían corresponderle al agente.