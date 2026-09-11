    • 11 de septiembre de 2026 - 19:36

    Robó en un auto en Capital, huyó a Caucete y cayó tras una investigación clave con cámaras de seguridad

    Un delincuente de 32 años con antecedentes penales sustradió una billetera del interior de un Renault Sandero estacionado en pleno centro. La Brigada de Investigaciones Este lo rastreó a través de registros fílmicos y lo detuvo en el departamento esteño.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un rápido accionar policial permitió esclarecer un robo cometido bajo la modalidad de hurto en el departamento Capital y detener al presunto autor en la zona este de la provincia. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Este, que logró dar con el sospechoso tras analizar cámaras de seguridad.

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    El robo en pleno centro

    El hecho se registró en calle Coronel Dupuy, entre Avenida Ignacio de la Roza y calle Aberastain. Una mujer había dejado estacionado su automóvil Renault Sandero de color naranja y, al regresar a los pocos minutos, constató que desconocidos habían violentado o aprovechado un descuido para ingresar al habitáculo.

    Del interior del rodado, el delincuente se apoderó de una billetera que contenía documentación personal indispensable y una suma de dinero en efectivo, para luego escapar del lugar con rumbo desconocido.

    Investigación fílmica y captura en Caucete

    Tras radicar la denuncia, efectivos de la Brigada de Investigaciones Este iniciaron las tareas de campo y el relevamiento de la zona. El análisis exhaustivo de los registros fílmicos aportados por cámaras de seguridad de viviendas y comercios linderos resultó clave para seguir los pasos del ladrón y lograr su identificación.

    Con los datos recabados y bajo las directivas del fiscal interviniente, los uniformados desplegaron un operativo que culminó con la detención de un hombre identificado como Suárez, de 32 años, en el departamento Caucete.

    Según trascendió, el sospechoso cuenta con un frondoso prontuario y ya posee condenas previas por delitos cometidos bajo el mismo modus operandi. Durante el procedimiento, la Policía logró secuestrar la indumentaria que el delincuente vestía al momento de cometer el ilícito en Capital, un elemento probatorio fundamental que lo vincula directamente a la causa judicial.

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