Golpe de película en Francia: robaron obras del Museo Renoir valuadas en unos US$10 millones

Un robo digno de una película sacudió este martes al mundo del arte en Francia. Dos delincuentes irrumpieron de madrugada en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, y se llevaron cuatro pinturas , aunque la rápida llegada de la Policía los obligó a abandonar dos durante la fuga. Las obras involucradas fueron valuadas inicialmente en unos 9 millones de euros, cerca de 10 millones de dólares .

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El golpe ocurrió poco antes de las 6 de la mañana. Según informó el alcalde Bryan Masson, las alarmas se activaron a las 5.48 y los agentes llegaron apenas cinco minutos después. Para entonces, los ladrones ya habían cortado la valla del jardín, ingresado al edificio y retirado las obras de una misma sala, en una operación que las autoridades describieron como rápida y organizada.

Los delincuentes alcanzaron a sacar cuatro pinturas, pero dejaron dos de ellas en los jardines mientras escapaban ante la llegada de la Policía. Las obras recuperadas fueron “Coco leyendo” y “Retrato de Madame Stephen Pichon” , mientras que la búsqueda continúa por otras dos piezas de enorme valor artístico.

Las pinturas que permanecen desaparecidas son “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Jeune femme au puits” . Ambas pertenecen a la obra de Pierre-Auguste Renoir y estaban expuestas en el museo que funciona en la última residencia del artista, donde vivió durante los últimos años de su vida.

El alcalde aseguró que los autores actuaron con equipamiento específico y mencionó el uso de una sierra metálica. También planteó como hipótesis que pudiera tratarse de un robo por encargo debido a la preparación mostrada por los delincuentes, aunque aclaró que será la investigación la encargada de determinar cómo se planificó el ataque.

Un robo que duró menos de cinco minutos

Las cámaras de seguridad registraron parte del movimiento de los asaltantes y ahora las fuerzas de seguridad analizan las imágenes y otros elementos levantados en el lugar. Entre las pruebas bajo estudio aparecen huellas encontradas en la escena, mientras los investigadores buscan identificar a los sospechosos y determinar si contaron con apoyo externo.

Lo que más sorprendió fue la velocidad del golpe. El Museo Renoir conserva 12 pinturas originales del maestro impresionista, además de esculturas, muebles, objetos personales, su caballete y hasta la silla de ruedas utilizada por el artista. Que un grupo pudiera ingresar y retirar varias piezas en pocos minutos volvió a poner en discusión la seguridad de los museos franceses.

Preocupación por una seguidilla de robos

El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para el patrimonio cultural francés. Durante los últimos meses se registraron otros robos importantes en museos, entre ellos el de joyas del Museo Lalique y el hurto de una pieza de oro perteneciente al Tesoro de Vix, además del resonante golpe ocurrido previamente en el Louvre.

Frente a esa sucesión de hechos, el Ministerio de Cultura francés había anunciado en julio un plan compuesto por 33 medidas destinadas a reforzar la seguridad del patrimonio. Entre las recomendaciones se incluyó incluso retirar temporalmente piezas especialmente vulnerables hasta garantizar condiciones adecuadas de protección.

Mientras continúa la búsqueda de los dos cuadros desaparecidos, el museo quedó en el centro de una investigación que combina patrimonio, seguridad y un robo ejecutado en cuestión de minutos. Ahora, el principal objetivo de las autoridades francesas es recuperar las obras antes de que puedan ser sacadas del país o ingresen al mercado ilegal del arte.