Alerta internacional: entró en erupción el Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El coloso registró una potente actividad con expulsión de lava y densas columnas de ceniza. La emergencia obligó a cancelar vuelos y encendió las alarmas globales por los antecedentes destructivos de la zona

El temido Krakatoa volvió a entrar en erupción y desató una fuerte conmoción a nivel internacional. El coloso, considerado uno de los volcanes más peligrosos e imponentes de la historia debido a sus antecedentes geológicos, registró una intensa actividad caracterizada por la expulsión de fuentes de lava y una gigante columna de cenizas que afectó severamente la visibilidad en la región.

Impacto en la aviación y vuelos cancelados Como consecuencia directa de la pluma volcánica y las restricciones de seguridad impuestas por los organismos de control aéreo, más de 500 vuelos debieron ser cancelados, dejando a miles de pasajeros varados en las terminales de la zona afectada. Las autoridades locales y los comités de emergencia mantienen un monitoreo estricto ante el riesgo que representa el material particulado en suspensión para la navegación aérea comercial.

Un historial de máxima peligrosidad El nombre del Krakatoa evoca de inmediato algunos de los desastres naturales más catastróficos de la humanidad. Su histórica erupción de 1883 provocó un devastador tsunami que dejó decenas de miles de víctimas fatales y alteró el clima del planeta, mientras que eventos más recientes en su estructura insular volvieron a demostrar el enorme poder destructivo latente en esta región del sudeste asiático.