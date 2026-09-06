    • 6 de septiembre de 2026 - 20:26

    [VIDEO] Una mujer murió tras ser embestida por un toro durante una fiesta patronal en España

    La víctima tenía 64 años y fue alcanzada durante un encierro en Ayna, Albacete. Recibió asistencia de urgencia, pero murió mientras era trasladada a un helipuerto. Otro hombre también resultó herido.

    El ataque ocurrió durante uno de los encierros realizados por las fiestas patronales de Ayna, en Albacete.

    El ataque ocurrió durante uno de los encierros realizados por las fiestas patronales de Ayna, en Albacete.

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    Una mujer de 64 años murió después de ser embestida por un toro durante un encierro realizado en Ayna, en la provincia española de Albacete, en el marco de las fiestas patronales de la localidad. El ataque quedó registrado en un video grabado por personas que presenciaban el evento.

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    El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 10.55, hora local, durante el primero de los encierros previstos. Según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la mujer quedó fuera de las barreras de protección del recorrido cuando uno de los animales la alcanzó.

    Las imágenes difundidas posteriormente muestran a la víctima desplazándose en dirección contraria a la manada mientras intentaba ponerse a salvo. Uno de los toros se separó del grupo, fue tras ella y terminó embistiéndola.

    ADVERTENCIA: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad

    La asistieron de urgencia, pero no pudieron salvarla

    Tras el ataque, los servicios de emergencia desplegaron un importante operativo. En el lugar ya había personal sanitario por tratarse de un festejo taurino y, debido a la gravedad de las heridas, también fue activado un helicóptero medicalizado y personal de la Guardia Civil.

    La mujer recibió una primera asistencia de urgencia, pero murió mientras era trasladada hacia el helipuerto. El alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, explicó que la víctima procedía de Cataluña y se encontraba en la zona junto a familiares.

    Durante el mismo encierro también resultó herido un hombre de alrededor de 60 años, quien fue alcanzado por otro toro en un sector diferente del recorrido y sufrió una lesión en uno de sus brazos.

    Suspendieron los festejos tras la tragedia

    El episodio ocurrió durante las fiestas patronales de Ayna en honor a Nuestra Señora Santa María de lo Alto, celebraciones que estaban programadas hasta el 8 de septiembre y que incluían distintos festejos taurinos.

    Después de conocerse la muerte, el Ayuntamiento decidió suspender los actos festivos previstos para esa jornada. La tragedia provocó conmoción en la pequeña localidad de Albacete, donde numerosas personas se encontraban siguiendo el encierro.

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