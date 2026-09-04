Sobrevivió nueve días atrapado en un túnel de Nepal gracias a una técnica milenaria

Sanjay Sah, un capataz mecánico de 30 años, pasó nueve días atrapado bajo tierra después de que una devastadora inundación y un deslizamiento de barro bloquearan un túnel de una central hidroeléctrica en Nepal. Fue rescatado con vida junto a otro trabajador y, al contar lo ocurrido, reveló qué hizo para mantener la calma durante el encierro.

Nepal: la devastadora riada ya dejó más de 1120 muertos y casi 4900 desaparecidos

Rescataron con vida a dos trabajadores que llevaban 10 días atrapados en un túnel en Nepal

El hombre quedó atrapado el 26 de agosto en el proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A , ubicado en una de las zonas más castigadas por las inundaciones. Cuando comenzó la emergencia, Sah se encontraba en la sala de control y decidió alertar a sus compañeros para que pudieran escapar.

Según relató después del rescate, había unas 40 o 45 personas en el lugar. “Les dije a todos que salieran corriendo”, contó. Sin embargo, mientras intentaba ayudar a los demás, el derrumbe terminó bloqueando su propia salida.

Aislado, sin luz y sin saber con certeza cuánto tiempo tendría que permanecer allí, Sah encontró una manera de sostenerse mentalmente: recurrió a la oración y repitió un antiguo mantra hindú .

“¿Qué día es hoy? Yo estaba cantando el maha mantra adentro”, recordó después de ser rescatado.

La práctica religiosa le permitió concentrarse y atravesar las horas de incertidumbre mientras permanecía atrapado en el túnel. Además, aseguró que durante el encierro logró escuchar voces y comunicarse a los gritos con otras personas que también estaban atrapadas.

Nueve días bajo tierra y un rescate contrarreloj

Sah y el supervisor mecánico Kabir Maharjan fueron encontrados aproximadamente 170 metros dentro del túnel, después de que los equipos de rescate detectaran señales de vida desde el interior.

Los rescatistas tuvieron que avanzar entre enormes cantidades de barro, rocas y escombros compactados. Tras escuchar voces, consiguieron abrir un paso y finalmente pudieron sacar a ambos trabajadores con vida.

Sah salió primero y se encontraba estable. Maharjan, en cambio, fue trasladado a un hospital militar de Katmandú en estado crítico, con hipotermia, agotamiento y dificultades para mover las manos y los pies.

Antes de ser evacuado, Sah explicó por qué no escapó cuando tuvo la oportunidad: “No podía simplemente huir solo”. También sostuvo que sentía que su responsabilidad era salvar a sus compañeros.

La tragedia que golpeó al Himalaya

El rescate ocurrió nueve días después de una catástrofe provocada por el colapso de un glaciar y posteriores inundaciones y deslizamientos en la zona fronteriza entre Nepal y China.

El desastre arrasó caminos, puentes y proyectos hidroeléctricos, mientras cientos de trabajadores quedaron atrapados en diferentes túneles. Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda en otras instalaciones afectadas y todavía intentan determinar cuántas personas podrían permanecer con vida bajo tierra.

El caso de Sah y Maharjan renovó las esperanzas de los equipos de rescate: después de días de búsqueda, dos trabajadores lograron sobrevivir bajo tierra y fueron encontrados con vida.