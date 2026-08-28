El video que indigna en Nepal: así le robaron los pendientes de oro a una mujer muerta

La tragedia que golpeó a la frontera entre Nepal y el Tíbet dejó escenas de enorme devastación, pero también imágenes que generaron indignación. En las últimas horas, la Policía nepalí detuvo a dos hombres acusados de aprovechar el caos provocado por la riada para robar los pendientes de oro de una mujer que había muerto durante la inundación.

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Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y muestran a varias personas reunidas alrededor de un socavón donde se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer.

En el video se observa a dos hombres agachados junto al cadáver . Uno de ellos utiliza un palo para acercar el cuerpo, mientras el otro sostiene la cabeza de la víctima. Luego, ambos manipulan sus orejas hasta retirar las piezas de oro que llevaba colocadas.

La escena ocurrió ante la presencia de otras personas, que permanecieron alrededor del lugar mientras se desarrollaba el supuesto robo.

La difusión masiva de las imágenes permitió que las autoridades iniciaran una investigación para identificar a los responsables.

Dos detenidos por el robo

Según informaron medios locales, la Policía de Nepal logró detener a dos hombres de 25 y 38 años, quienes fueron localizados el jueves cerca de la estación de autobuses de Pokhara, en Bharatpur.

Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación para determinar su participación en el hecho y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el robo.

La víctima habría sido arrastrada por las aguas durante la inundación del río Bhote Koshi, provocada por un enorme deslizamiento de tierra proveniente del Tíbet.

Refuerzan la vigilancia durante el rescate

El jefe de Policía del distrito de Chitwan, Rameshwar Paudel, aseguró que este tipo de comportamiento no será tolerado y anunció un refuerzo de la vigilancia en las zonas afectadas.

Las autoridades buscan evitar nuevos episodios similares mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas después de una de las peores tragedias recientes en la región.

La riada provocó una enorme destrucción en la zona fronteriza y dejó cientos de muertos y desaparecidos. Mientras los equipos de emergencia trabajan para localizar a las víctimas, las autoridades también intentan controlar los saqueos y otros delitos que pueden surgir en medio de la emergencia.