Qué significa que las plantas tengan las puntas de las hojas marrones

Si una planta comienza a mostrar puntas marrones en las hojas , la primera reacción suele ser pensar que necesita más agua. Pero no siempre es así. El cambio de color puede estar relacionado con diferentes condiciones ambientales y de cuidado.

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Una de las causas posibles es un ambiente demasiado seco.

Esto puede ocurrir especialmente durante períodos en los que se utiliza calefacción y el aire interior pierde humedad.

Algunas plantas son más sensibles que otras.

Una concentración elevada de sales en el sustrato puede afectar las raíces y terminar manifestándose en las hojas.

Por eso, más fertilizante no significa necesariamente una planta más saludable.

Riego irregular

También puede influir un régimen de riego demasiado irregular.

Pasar de períodos de sequía a grandes cantidades de agua puede generar estrés en determinadas especies.

Antes de cambiar la rutina, conviene observar las necesidades específicas de la planta.

Las puntas marrones son una señal, pero para interpretarla correctamente hay que mirar el estado general de la planta, el sustrato, la luz y el ambiente.