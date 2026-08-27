    • 27 de agosto de 2026 - 16:29

    Qué significa que las plantas tengan las puntas de las hojas marrones

    Las puntas marrones son una de las señales más comunes en las plantas de interior. Qué puede estar provocándolas y qué hacer para evitar que el problema avance.

    Qué significa que una planta tenga las puntas de las hojas marrones.

    Qué significa que una planta tenga las puntas de las hojas marrones.

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    Por Sofía Hache

    Si una planta comienza a mostrar puntas marrones en las hojas, la primera reacción suele ser pensar que necesita más agua. Pero no siempre es así. El cambio de color puede estar relacionado con diferentes condiciones ambientales y de cuidado.

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    Falta de humedad

    Una de las causas posibles es un ambiente demasiado seco.

    Esto puede ocurrir especialmente durante períodos en los que se utiliza calefacción y el aire interior pierde humedad.

    Algunas plantas son más sensibles que otras.

    Exceso de fertilizante

    Otra posibilidad es haber aplicado demasiado fertilizante.

    Una concentración elevada de sales en el sustrato puede afectar las raíces y terminar manifestándose en las hojas.

    Por eso, más fertilizante no significa necesariamente una planta más saludable.

    Riego irregular

    También puede influir un régimen de riego demasiado irregular.

    Pasar de períodos de sequía a grandes cantidades de agua puede generar estrés en determinadas especies.

    Antes de cambiar la rutina, conviene observar las necesidades específicas de la planta.

    Las puntas marrones son una señal, pero para interpretarla correctamente hay que mirar el estado general de la planta, el sustrato, la luz y el ambiente.

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