Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el día aunque no estés cargando el celular.

Hay un hábito que se repite en miles de hogares: dejar el cargador del celular enchufado aunque el teléfono ya no esté conectado . La pregunta es inevitable: ¿sigue consumiendo electricidad? La respuesta es sí, aunque en los cargadores modernos el consumo cuando no están conectados a un dispositivo suele ser muy pequeño .

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Cuando un cargador permanece enchufado, continúa conectado al circuito eléctrico.

Aunque no esté cargando un teléfono, sus componentes electrónicos pueden consumir una pequeña cantidad de energía.

Ese consumo individual suele ser bajo, pero si se acumulan numerosos dispositivos conectados permanentemente, el gasto puede aumentar.

En condiciones normales y con un cargador en buen estado, el riesgo es bajo.

Sin embargo, los cargadores dañados, cables deteriorados o productos de mala calidad pueden presentar problemas.

Una señal de alerta es que el cargador se caliente demasiado, tenga olor extraño o presente daños visibles.

Una costumbre sencilla

Desenchufar el cargador cuando no se utiliza permite evitar ese consumo residual y también reduce el tiempo durante el cual el dispositivo permanece conectado a la red.

No representa un ahorro enorme en una vivienda con un solo cargador, pero puede ser una buena práctica.

Sobre todo, permite detectar rápidamente si existe algún problema con el equipo.