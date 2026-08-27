    • 27 de agosto de 2026 - 10:55

    Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el día aunque no estés cargando el celular

    Dejar el cargador conectado a la corriente es una costumbre muy común. Qué consumo genera y por qué conviene evitar determinadas prácticas.

    Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el día aunque no estés cargando el celular.

    Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el día aunque no estés cargando el celular.

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    Por Sofía Hache

    Hay un hábito que se repite en miles de hogares: dejar el cargador del celular enchufado aunque el teléfono ya no esté conectado. La pregunta es inevitable: ¿sigue consumiendo electricidad? La respuesta es sí, aunque en los cargadores modernos el consumo cuando no están conectados a un dispositivo suele ser muy pequeño.

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    El cargador sigue conectado a la red

    Cuando un cargador permanece enchufado, continúa conectado al circuito eléctrico.

    Aunque no esté cargando un teléfono, sus componentes electrónicos pueden consumir una pequeña cantidad de energía.

    Ese consumo individual suele ser bajo, pero si se acumulan numerosos dispositivos conectados permanentemente, el gasto puede aumentar.

    ¿Puede ser peligroso?

    En condiciones normales y con un cargador en buen estado, el riesgo es bajo.

    Sin embargo, los cargadores dañados, cables deteriorados o productos de mala calidad pueden presentar problemas.

    Una señal de alerta es que el cargador se caliente demasiado, tenga olor extraño o presente daños visibles.

    Una costumbre sencilla

    Desenchufar el cargador cuando no se utiliza permite evitar ese consumo residual y también reduce el tiempo durante el cual el dispositivo permanece conectado a la red.

    No representa un ahorro enorme en una vivienda con un solo cargador, pero puede ser una buena práctica.

    Sobre todo, permite detectar rápidamente si existe algún problema con el equipo.

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