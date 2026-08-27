    • 27 de agosto de 2026 - 11:06

    Por qué algunas personas sienten sueño después de comer y qué alimentos pueden influir

    Sentir sueño después de comer es una experiencia frecuente. La cantidad de comida, el horario y el tipo de alimentos pueden influir en esa sensación.

    Por qué algunas personas sienten sueño después de comer y qué alimentos pueden influir.

    Por qué algunas personas sienten sueño después de comer y qué alimentos pueden influir.

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    Por Sofía Hache

    Después de una comida abundante aparece una sensación conocida: ganas de dormir, es decir, sueño después de comer. A algunas personas les cuesta mantenerse despiertas durante la primera parte de la tarde, especialmente después del almuerzo. Aunque popularmente se habla de que toda la sangre “se va al estómago”, la explicación es bastante más compleja.

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    Por qué aparece sueño después de comer

    El organismo modifica su actividad después de una comida.

    Además, existe un fenómeno natural relacionado con el ritmo circadiano que puede generar una disminución de la alerta durante la tarde.

    Si a eso se suma una comida abundante, la sensación de cansancio puede resultar todavía mayor.

    El tipo de comida también importa

    Las comidas muy abundantes o con gran cantidad de determinados nutrientes pueden producir una sensación de pesadez.

    También influye cuánto se comió y a qué hora. Una comida equilibrada y de menor volumen puede generar una sensación diferente a un almuerzo excesivamente abundante.

    Qué hacer si ocurre todos los días

    Una caminata breve después de comer puede ayudar a mantenerse activo. También puede ser útil evitar comidas excesivamente pesadas durante jornadas laborales en las que se necesita concentración.

    Si el cansancio es muy intenso, aparece todos los días o también ocurre fuera de las comidas, puede ser conveniente consultar con un profesional para evaluar otras posibles causas.

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