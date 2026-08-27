Qué significa que un perro lama a su dueño y cuándo puede ser una señal de ansiedad.

Uno de los comportamientos más conocidos del perro es lamer a sus dueños . Algunas personas reciben el gesto como una demostración de cariño, mientras que otras se preguntan por qué el animal lo hace de manera insistente. La conducta de estas mascotas puede tener diferentes explicaciones.

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Qué significa que un perro te siga a todas partes de la casa

Los perros utilizan el olfato, los movimientos corporales y también el contacto físico para comunicarse.

Lamer puede ser una forma de buscar interacción o atención .

Si cada vez que un perro lame a su dueño recibe una caricia o una respuesta, puede aprender que ese comportamiento funciona para conseguir atención.

La piel humana puede contener pequeñas cantidades de sal debido a la transpiración. Para un perro, ese sabor puede resultar atractivo.

Por eso, no todos los lamidos tienen necesariamente un significado emocional.

¿Cuándo prestar atención a los lamidos de tu mascota?

Si el comportamiento aparece de manera excesiva y está acompañado por otros signos, puede ser conveniente observar qué está ocurriendo.

Un perro que lame compulsivamente objetos, personas o su propio cuerpo puede estar atravesando estrés, ansiedad, aburrimiento o algún problema físico.

Si la conducta aparece de repente o se vuelve persistente, una consulta veterinaria puede ayudar a determinar la causa.

En cambio, un par de lamidos ocasionales pueden ser simplemente una de las muchas formas que tienen los perros de interactuar con quienes viven.