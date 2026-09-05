Bolivia: dos personas murieron y otras 81 resultaron heridas tras la explosión de un depósito militar

Dos personas murieron, 81 resultaron heridas y otras siete permanecen desaparecidas tras dos fuertes explosiones registradas durante la noche del viernes en un depósito militar de la localidad boliviana de Viacha, ubicada a unos 35 kilómetros de La Paz. El lugar almacenaba elementos pirotécnicos y las autoridades investigan las causas del estallido.

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El hecho ocurrió en instalaciones del Regimiento de Artillería Mecanizada “Bolívar” , donde funcionan sectores destinados al entrenamiento y reparación de armas. Tras las detonaciones se produjo además un foco de incendio que fue controlado por Bomberos.

“Lamentablemente dos personas fallecieron”, confirmó el coronel Roger Roca , subcomandante de la Policía de Bolivia. Con el avance del operativo, las autoridades actualizaron también el número de heridos, que inicialmente había sido informado en medio centenar y posteriormente ascendió a 81.

La mayoría de los heridos son militares , aunque entre los afectados también hay seis civiles. Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos y algunos debieron ser derivados hasta centros médicos de la ciudad de La Paz.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano , brindó detalles sobre la posible secuencia del episodio. Según explicó, la primera explosión habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico que se encontraba almacenado en el lugar.

Posteriormente se produjo una segunda detonación, de mucha mayor magnitud, cuyas causas todavía son materia de investigación.

La violencia de la segunda explosión provocó daños en varias viviendas ubicadas en los alrededores del predio militar, además de afectar parte de la infraestructura del Regimiento Bolívar. También se registraron cortes de energía en la zona.

Tras controlar las llamas, los equipos de emergencia comenzaron a trabajar entre los escombros para localizar a las personas desaparecidas. Los comandos departamentales de La Paz y El Alto, junto con Bomberos, se desplegaron en el lugar para colaborar con las tareas de búsqueda y controlar la emergencia.

El operativo continúa en la zona

Las fuerzas de seguridad mantienen cerrado el perímetro debido al riesgo que persiste en el sector. Las autoridades recomendaron a los vecinos cuyas viviendas resultaron afectadas que no regresen todavía a sus domicilios hasta que finalicen las tareas de enfriamiento y verificación.

La magnitud de la segunda explosión quedó registrada en distintos videos tomados por vecinos de Viacha y posteriormente difundidos en redes sociales. En las imágenes se observan momentos de confusión y diferentes objetos que salen despedidos por la fuerza de la detonación.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a los vecinos afectados. Además, ordenó realizar una investigación para determinar con precisión qué ocurrió, establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando en la zona con el objetivo de encontrar a las siete personas que permanecen desaparecidas.