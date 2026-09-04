    • 4 de septiembre de 2026 - 13:01

    Hallaron sin vida a un argentino que estaba desaparecido en Medellín

    Pablo Emilio Carrizo Hryc había perdido contacto con su familia tras salir de un hotel. Fue encontrado en Córdoba, Colombia, tras un accidente de tránsito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La búsqueda de Pablo Emilio Carrizo Hryc, un argentino que llevaba más de dos semanas desaparecido en Colombia, terminó de la peor manera. Las autoridades confirmaron que el hombre fue encontrado sin vida en el departamento de Córdoba, luego de un accidente de tránsito ocurrido mientras se dirigía hacia Cartagena.

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    Había desaparecido después de salir de un hotel

    Carrizo, consultor gastronómico y empresario vinculado al mundo de la coctelería, se encontraba en Medellín realizando una asesoría para un hotel. Según la información difundida por las autoridades, se había hospedado durante aproximadamente un mes y medio en un establecimiento de la ciudad.

    El 18 de agosto dejó el hotel y manifestó que tenía previsto viajar hacia Cartagena, donde viven su exesposa y la hija de ambos. Sin embargo, nunca llegó a ese destino y dejó de comunicarse con sus familiares, algo que generó preocupación porque no era habitual en él.

    La familia realizó la denuncia y las autoridades de Medellín activaron una ruta urgente para intentar localizarlo. Durante los días siguientes se intentó reconstruir sus movimientos y determinar si había permanecido en la zona o si había emprendido viaje hacia otra ciudad.

    El hallazgo fue en Córdoba

    La confirmación de la muerte llegó este viernes 4 de septiembre. De acuerdo con los primeros datos, Carrizo fue encontrado tras un siniestro vial ocurrido en la carretera hacia Montería, en el tramo ubicado entre los municipios de Buenavista y La Apartada, en el departamento de Córdoba.

    Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, quien había acompañado la búsqueda, comunicó la noticia y expresó sus condolencias a la hija, la exesposa y demás familiares del argentino.

    Por el momento, las autoridades colombianas continúan trabajando para reconstruir los últimos movimientos de Carrizo y establecer con precisión las circunstancias del accidente y de su muerte.

    Un reconocido profesional de la gastronomía

    Carrizo tenía una extensa trayectoria en el sector gastronómico y hotelero. Era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón y había trabajado en bares, hoteles, discotecas y resorts de distintos países.

    En Colombia se desempeñó durante varios años como representante de marcas de lujo de Diageo y también fue embajador de la World Class Competition Colombia Master, una reconocida competencia vinculada a la coctelería.

    En los últimos años había desarrollado su propia actividad empresarial y estaba al frente de Onalak Ice, un emprendimiento dedicado a la elaboración de hielo premium para coctelería.

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