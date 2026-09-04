Buscan en Colombia a un argentino de 46 años que desapareció tras salir de un hotel

La búsqueda de Pablo Emilio Carrizo Hryc , un argentino de 46 años radicado en Colombia, continúa en Medellín luego de que fuera visto por última vez el pasado 18 de agosto . Ese día, el hombre salió de un hotel donde había realizado una asesoría y se retiró a bordo de su vehículo. Desde entonces, sus familiares y amigos no volvieron a tener noticias de él.

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Carrizo realizó el check-out del Hotel Sites El Poblado , en el departamento de Antioquia, alrededor de las 10:11 del 18 de agosto . Luego abandonó el lugar en un Nissan gris modelo 2017 .

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, ese mismo día habría mantenido la última comunicación con Tatiana, su expareja y madre de su hija . La mujer explicó que la falta de contacto llamó especialmente la atención porque Carrizo suele mantener comunicación con su hija.

Con el paso de las horas, sus familiares y amigos comenzaron a recorrer los lugares que frecuenta y a consultar en su ámbito laboral. Sin embargo, tampoco allí tenían información sobre su paradero.

Su teléfono celular permanece apagado o fuera de servicio , mientras que tampoco registra actividad en redes sociales ni responde los correos electrónicos, según relató su expareja al diario Clarín.

Quién es el argentino buscado en Medellín

Carrizo es un profesional vinculado al sector gastronómico y de bebidas y desarrolló gran parte de su carrera en Colombia, donde reside desde hace varios años.

Actualmente se desempeña como Brand Manager y Advocacy Manager de Onalak Ice, puesto que ocupa desde enero de 2025. Antes fue director gastronómico del Grupo K.A.O.S. Investment Group y trabajó durante una década en Diageo Colombia, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el desarrollo y posicionamiento de marcas.

Ante la falta de noticias, el restaurante donde realizaba sus labores difundió un pedido de ayuda a través de Instagram, acompañado por una fotografía del argentino preparando un trago.

“Hoy, todos queremos encontrarte”, expresaron desde el establecimiento al pedir información que permita dar con su paradero.

Piden información para encontrarlo

La denuncia por la desaparición fue realizada por su expareja luego de advertir que Carrizo había dejado de comunicarse con su hija. Sus amigos también señalaron que desconocían dónde podía encontrarse.

La Alcaldía de Medellín difundió un cartel con sus datos y solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Quienes sepan algo sobre Pablo Emilio Carrizo Hryc pueden comunicarse al 305 404 5379.