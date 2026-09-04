"Pastorcito golpeador": atacó a una mujer, huyó y cayó con un arma

El detenido de 19 años quedó a disposición de la Justicia y el elemento sustraído fue recuperado.

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Un operativo cerrojo desplegado por la Policía de Misiones en el barrio Industrial de Wanda permitió la captura de David Nahuel S. (19), alias "Pastorcito", acusado de ingresar con fines delictivos a un galpón, agredir a su propietaria y darse a la fuga con un arma. Además del arresto del joven, las fuerzas de seguridad recuperaron un rifle de aire comprimido sustraído en el lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:30 en un inmueble ubicado a la altura del kilómetro 1592 de la Ruta Nacional 12. Según la denuncia, el sospechoso irrumpió en el galpón y fue descubierto por la dueña, una mujer de 64 años, quien tomó el arma comprimida con intenciones de resguardarse.

Ataque y escape hacia la zona urbana

Al advertir la reacción de la mujer, el intruso forcejeó con ella, le arrebató el rifle y le propinó golpes en el rostro antes de darse a la fuga. Minutos más tarde, la víctima y un acompañante de 34 años volvieron a divisar al agresor en las cercanías e interceptaron a una patrulla policial que realizaba tareas de prevención para alertar sobre lo sucedido.

Con los datos fisonómicos y la vestimenta informada, las patrullas montaron un perímetro de búsqueda en las inmediaciones que permitió acorralar y reducir al sospechoso, quien ya cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad en la zona.