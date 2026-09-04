    • 4 de septiembre de 2026 - 09:16

    "Pastorcito golpeador": atacó a una mujer, huyó y cayó con un arma

    El detenido de 19 años quedó a disposición de la Justicia y el elemento sustraído fue recuperado.

    Pastorcito golpeador: atacó a una mujer, huyó y cayó con un arma

    "Pastorcito golpeador": atacó a una mujer, huyó y cayó con un arma

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    Un operativo cerrojo desplegado por la Policía de Misiones en el barrio Industrial de Wanda permitió la captura de David Nahuel S. (19), alias "Pastorcito", acusado de ingresar con fines delictivos a un galpón, agredir a su propietaria y darse a la fuga con un arma. Además del arresto del joven, las fuerzas de seguridad recuperaron un rifle de aire comprimido sustraído en el lugar.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 21:30 en un inmueble ubicado a la altura del kilómetro 1592 de la Ruta Nacional 12. Según la denuncia, el sospechoso irrumpió en el galpón y fue descubierto por la dueña, una mujer de 64 años, quien tomó el arma comprimida con intenciones de resguardarse.

    Ataque y escape hacia la zona urbana

    Al advertir la reacción de la mujer, el intruso forcejeó con ella, le arrebató el rifle y le propinó golpes en el rostro antes de darse a la fuga. Minutos más tarde, la víctima y un acompañante de 34 años volvieron a divisar al agresor en las cercanías e interceptaron a una patrulla policial que realizaba tareas de prevención para alertar sobre lo sucedido.

    Con los datos fisonómicos y la vestimenta informada, las patrullas montaron un perímetro de búsqueda en las inmediaciones que permitió acorralar y reducir al sospechoso, quien ya cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad en la zona.

    Rastrillaje y secuestro del arma sustraída

    Tras concretarse la aprehensión, el personal actuante inició un rastrillaje por los malezales contiguos para ubicar los elementos sustraídos. En ese marco, los agentes hallaron el rifle de aire comprimido oculto entre la vegetación, procediendo a su inmediato secuestro incriminatorio.

    El detenido fue trasladado a la dependencia policial local, donde permanece alojado a disposición del juzgado de instrucción en turno, mientras la víctima recibió la correspondiente atención médica.

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