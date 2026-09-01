Abusó de una mujer con discapacidad: fue condenado, pero zafó de la cárcel

La Justicia de San Juan condenó a C.C.J. a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por abusar sexualmente de una mujer de 41 años con discapacidad intelectual moderada .

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El hecho ocurrió el 18 de abril de 2026 , cuando la víctima se encontraba en la vivienda de su hermano. Según se acreditó durante el proceso, el condenado ingresó al domicilio, llevó a la mujer hasta el baño, se quitó la ropa, la desvistió y realizó actos de contenido sexual sobre su cuerpo .

El caso llegó a una audiencia de juicio abreviado , realizada el 28 de agosto. En esa instancia, el juez de Garantías declaró culpable a C.C.J. y le impuso la pena por el delito de abuso sexual simple , previsto en el artículo 119 del Código Penal.

Al tratarse de una condena de cumplimiento condicional , el hombre no deberá cumplir la pena en prisión mientras respete las condiciones fijadas por la Justicia.

Durante los próximos dos años , el condenado deberá cumplir distintas reglas de conducta. Entre ellas, constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Presos, Condenados y Liberados , además de abstenerse del consumo de estupefacientes y del uso abusivo de alcohol.

La principal restricción está vinculada con la víctima: tiene prohibido acercarse a ella a menos de 500 metros y tampoco podrá establecer ningún tipo de contacto.

La medida alcanza cualquier medio de comunicación, incluidos llamados telefónicos y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook. La prohibición también rige si intenta comunicarse a través de terceras personas.

Además, deberá abstenerse de realizar cualquier acto perturbador, molesto u hostigante contra la mujer, tanto de manera directa como indirecta.