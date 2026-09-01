    • 1 de septiembre de 2026 - 14:28

    Abusó de una mujer con discapacidad: fue condenado, pero zafó de la cárcel

    C.C.J. fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional por abuso sexual simple. El hecho ocurrió en abril y la Justicia le prohibió acercarse o contactar a la víctima durante dos años.

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    Tribunales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan condenó a C.C.J. a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por abusar sexualmente de una mujer de 41 años con discapacidad intelectual moderada.

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    El hecho ocurrió el 18 de abril de 2026, cuando la víctima se encontraba en la vivienda de su hermano. Según se acreditó durante el proceso, el condenado ingresó al domicilio, llevó a la mujer hasta el baño, se quitó la ropa, la desvistió y realizó actos de contenido sexual sobre su cuerpo.

    Condena por abuso sexual simple

    El caso llegó a una audiencia de juicio abreviado, realizada el 28 de agosto. En esa instancia, el juez de Garantías declaró culpable a C.C.J. y le impuso la pena por el delito de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119 del Código Penal.

    Al tratarse de una condena de cumplimiento condicional, el hombre no deberá cumplir la pena en prisión mientras respete las condiciones fijadas por la Justicia.

    No podrá acercarse ni contactar a la víctima

    Durante los próximos dos años, el condenado deberá cumplir distintas reglas de conducta. Entre ellas, constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Presos, Condenados y Liberados, además de abstenerse del consumo de estupefacientes y del uso abusivo de alcohol.

    La principal restricción está vinculada con la víctima: tiene prohibido acercarse a ella a menos de 500 metros y tampoco podrá establecer ningún tipo de contacto.

    La medida alcanza cualquier medio de comunicación, incluidos llamados telefónicos y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook. La prohibición también rige si intenta comunicarse a través de terceras personas.

    Además, deberá abstenerse de realizar cualquier acto perturbador, molesto u hostigante contra la mujer, tanto de manera directa como indirecta.

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