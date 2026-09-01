Dos sanjuaninas van por el premio a Mujer destacada de la minería en Argentina Mining 2026

El premio más esperado de Argentina Mining 2026 tiene acento sanjuanino. Sonia Delgado, referente de la mina Hualilán, y Silvana Aubone, la pionera operadora de camiones fuera de ruta de Veladero, integran la terna final a Mujer Destacada de la Minería, junto a Graciela Keskiskian.

Son dos historias que marcan el arco completo de lo que pasó en San Juan en menos de 20 años: desde el camión sin infraestructura hasta la mesa donde se toman las decisiones.

Sonia recibió la nominación con sorpresa y puso en valor compartir terna con Silvana. "Para mí es un verdadero honor compartir esta terna con Silvana Aubone y Graciela Keskiskian, dos mujeres cuyas trayectorias admiro profundamente y que representan, cada una a su manera, lo que la minería argentina puede llegar a ser cuando se hace bien", afirmó.

"Agradecer enormemente esta nueva nominación que es en sí misma un reconocimiento y destacar que hubieron hombres que nos abrieron las puertas, que nos apoyaron para continuar y valoraron nuestra gestión en cada responsabilidad que asumimos", agregó. "El tema no pasa por: 'hombres o mujeres', sino conformar equipos profesionales integrados, diseñando juntos cuestiones estratégicas, operativas, comunicacionales, recursos y todo lo que implica cada lugar que ocupamos".

Sobre lo que significó abrir camino en gestión, explicó: "Significó aprender a gestionar en terreno desconocido, sin un mapa previo que otra mujer hubiera trazado antes en ese mismo lugar, no había una hoja de ruta escrita por alguien que se pareciera a mí. Había que construirla mientras se caminaba: ordenar equipos, tomar decisiones bajo presión, ganarme puertas adentro un lugar que a otros se les presuponía. Ese techo no se rompe de un golpe: se rompe ganándote, gestión tras gestión, el respeto de quienes te rodean".

"Diecisiete años es toda una generación esperando que algo se destrabara. Pero para mí Hualilán nunca fue cumplir hitos, sino demostrar que se puede hacer minería sin resignar nada. Este año certificamos por cuarto año consecutivo nuestra huella de carbono neutra en un 100%, siendo la única compañía minera de toda Sudamérica con esa certificación. Y en paralelo sostenemos programas de educación, niñez, cultura, clubes, salud, entre otros en nuestra zona de influencia directa Ullum, porque estoy convencida de que la minería no le quita lugar a nada: cuando se hace bien, se convierte en el motor que empuja a la agricultura, al turismo, a la educación y al desarrollo de una región entera". "Diecisiete años es toda una generación esperando que algo se destrabara. Pero para mí Hualilán nunca fue cumplir hitos, sino demostrar que se puede hacer minería sin resignar nada. Este año certificamos por cuarto año consecutivo nuestra huella de carbono neutra en un 100%, siendo la única compañía minera de toda Sudamérica con esa certificación. Y en paralelo sostenemos programas de educación, niñez, cultura, clubes, salud, entre otros en nuestra zona de influencia directa Ullum, porque estoy convencida de que la minería no le quita lugar a nada: cuando se hace bien, se convierte en el motor que empuja a la agricultura, al turismo, a la educación y al desarrollo de una región entera".

Sobre la distancia entre el camión y la mesa de dirección, reflexionó: "Que la distancia entre esos dos lugares, el camión sin infraestructura y la mesa de dirección, se recorrió en menos de veinte años, y eso no es poco. Cada vez que estoy gestionando una decisión pienso que llegué ahí parada sobre el trabajo de mujeres como Silvana, que sostuvieron su lugar cuando ni siquiera había condiciones mínimas pensadas para ellas".

Y sobre las barreras invisibles: "Más que un momento puntual, fue sostener durante años una gestión donde cada decisión que tomaba parecía tener que justificarse un poco más que la de mis colegas varones: reuniones donde era la única mujer, negociaciones donde había que ganarse la escucha antes de poder hablar de fondo".

Silvana Aubone: 19 años abriendo camino entre la cordillera y su familia

Del otro lado del arco está Silvana. Con 19 años abriendo camino entre la cordillera y su familia, se mostró agradecida y emocionada por la nominación. Cumplió este 13 de agosto 19 años en Veladero.

"Yo me anoté como para ir a la parte administrativa de Lama y me llamaron de Veladero para ofrecerme si quería manejar los camiones fuera de ruta", recuerda.

Su historia, como la de muchas jefas de familia en minería, estuvo marcada por una decisión difícil. Madre soltera, su hija tenía 9 años. "Le pregunté si le gustaría que me fuera, porque me tenía que ausentar 14 días. Ella me dijo: 'Sí, mamá, andate'. Mis padres también me apoyaron y me dijeron que se quedaban a cuidar a la nena".

De cuatro grupos de 90 hombres, apenas tres mujeres en el suyo. "En esa época, hablar de minería era pensar en hombres nada más. Si en el comedor veíamos a una mujer, nosotras mismas decíamos: 'Uy, mirá, allá hay una mujer'. Nos extrañaba ver a otra".

"No fue fácil, para nada. Era un trabajo muy machista y la gente también lo era. Como siempre dije, o eras débil y te tenías que ir, o te hacías fuerte ante ellos y nunca demostrabas que tenías miedo. Al principio a algunos les molestaba ver a una mujer haciendo su mismo trabajo".

Las barreras eran cotidianas: "Teníamos un módulo de baño donde los hombres entraban y nos orinaban la tabla. Nos daba una bronca bárbara. Decidimos ponerle candado y darle una llave a cada chica. Un día puse el candado y duró menos de 5 minutos, nos lo arrancaron. Miren todo lo que hemos pasado, hoy en día no pasa nada de eso".

Con los años, el profesionalismo se impuso: "Creo que al llevar 19 años me hice fuerte. He sido muy buena compañera y ellos también lo han sido con nosotras".

Pionera también en el gremio, hace cuatro años marcó otro hito en AOMA, donde es reelecta a nivel provincial y nacional. "En el gremio, mi compañera Estrella y yo fuimos las dos primeras mujeres en la comisión, nunca había habido mujeres. Y ahora a nivel nacional hemos entrado tres mujeres de diferentes provincias".

Hoy integra el Comité de Género en Veladero junto a WIM (Women in Mining). Si bien la dotación femenina alcanza el 15,3%, reconoce que el desafío sigue: "Ser mamá y tener que irte y dejar a tus hijos no es nada fácil. Si he durado tanto tiempo ha sido porque he tenido el apoyo incondicional de mi papá, mi mamá —que ya no está—, mi hermana y de mi hija principalmente".