Minería: buscan hacer efectiva la Mesa Federal para impulsar proveedores y empleo

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión y, con nuevos proyectos en marcha, el desafío ahora pasa también por lograr que ese crecimiento se traduzca en más proveedores nacionales, empleo y desarrollo local . En ese contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Caciola , planteó la necesidad de darle continuidad concreta a la Mesa Federal lanzada en San Juan.

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Caciola realizó estas declaraciones durante el 7° Congreso Industrial de Consenso Nacional del Trabajo y la Producción , donde participó del panel sobre minería, industria nacional, proveedores, tecnología y valor agregado.

La Mesa Federal fue presentada el 7 de mayo en San Juan , en el marco del Día de la Industria Minera. Según explicó Caciola, aquella instancia tuvo un carácter principalmente protocolar y ahora buscan avanzar hacia un funcionamiento efectivo.

La propuesta contempla la participación coordinada de cuatro sectores: el Gobierno nacional, las provincias, las empresas mineras y los trabajadores . El objetivo es establecer consensos y ordenar políticas frente a los desafíos que plantea el crecimiento de la actividad.

Entre los temas que aparecen como prioritarios está la capacitación laboral . Caciola sostuvo que la minería puede convertirse en una fuente importante de empleo para personas que actualmente están fuera del mercado laboral, pero remarcó que será necesario prepararlas para las exigencias específicas de la actividad.

Más proveedores argentinos para la minería

Otro de los ejes planteados fue la posibilidad de aumentar la participación de la industria nacional en la cadena minera.

Caciola señaló que existen oportunidades en distintos servicios y actividades vinculadas con los proyectos, como transporte, catering, seguridad, materiales y equipamiento. Además, planteó que el desarrollo debería comenzar por las comunidades cercanas a los emprendimientos, continuar por las provincias mineras y extenderse luego al resto del país.

El titular de CAEM también destacó el impacto indirecto de la actividad y estimó que por cada trabajador directo en un yacimiento se generan entre tres y cuatro empleos indirectos.

San Juan, con una ventaja por su tradición minera

Durante su exposición, Caciola puso especialmente en valor a San Juan, a la que definió como una provincia con una extensa tradición minera.

Sin embargo, advirtió que uno de los desafíos para el sector es conseguir que la actividad tenga acompañamiento social también fuera de las provincias históricamente vinculadas a la minería.

En ese sentido, sostuvo que una mayor participación de empresas y proveedores nacionales puede contribuir a fortalecer la licencia social de la minería en todo el país.

Para Caciola, el crecimiento de los proyectos mineros abre una oportunidad que excede la extracción de recursos: también puede generar una cadena de valor con empresas argentinas, capacitación, empleo y nuevas inversiones.