"La asociatividad es un elemento clave": Andesmar apuesta a integrarse con otras empresas ante el boom minero de San Juan

El desarrollo de la minería en San Juan abre un escenario de oportunidades para empresas de distintos sectores que buscan prepararse para una demanda que promete crecer con fuerza en los próximos años. En ese contexto, Andesmar confirmó su intención de ingresar de lleno al negocio minero y puso el foco en la necesidad de generar alianzas con compañías locales.

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Así lo expresó Enrique Ribbert Slotosch, gerente de Negocios Minería y Energía del Grupo Andesmar , durante la Jornada de Logística, Transporte y Comercio Exterior , organizada por Nexo 360 y realizada en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía.

El encuentro, que tuvo a Andesmar como sponsor institucional, reunió a unos 50 empresarios y representantes vinculados a la actividad, con el objetivo de generar vínculos, compartir experiencias y avanzar en posibles acuerdos comerciales que permitan a las empresas sanjuaninas posicionarse ante el crecimiento que se espera para la minería.

“La asociatividad es un elemento clave y el Grupo Andesmar tiene la decisión firme de entrar a este sector. Tenemos capacidad para atenderlo y confiamos plenamente en las empresas locales que van a colaborar con su experiencia”, aseguró Ribbert Slotosch. “La asociatividad es un elemento clave y el Grupo Andesmar tiene la decisión firme de entrar a este sector. Tenemos capacidad para atenderlo y confiamos plenamente en las empresas locales que van a colaborar con su experiencia”, aseguró Ribbert Slotosch.

El ejecutivo destacó además la importancia de este tipo de encuentros para detectar oportunidades y generar sinergias entre compañías. “Estamos agradecidos de participar en este tipo de encuentros que son constructivos y que favorecen al desarrollo de esta actividad”, señaló.

Andesmar busca integración local

Para el gerente de Negocios Minería y Energía del Grupo Andesmar, uno de los principales desafíos estará en responder a una demanda que crecerá más rápido que la capacidad actual de prestación de servicios.

“Es un desafío para todos en lo relativo a la demanda que supera a la oferta, con lo cual es clave que podamos lograr estas integraciones”, sostuvo.

En ese sentido, valoró especialmente las rondas de negocios desarrolladas durante la jornada. “Hemos salido muy conformes. Tuvimos rondas de negocios con empresas de transporte de carga y de pasajeros en San Juan, además con consultores que son especialistas locales que nos dieron una impresión suficiente como para evaluar alternativas de asociatividad”, explicó.

La participación de Andesmar en el encuentro también permitió avanzar en el conocimiento del entramado empresarial sanjuanino y de las capacidades existentes en la provincia para acompañar el desarrollo minero.

Ribbert Slotosch remarcó que la empresa observa una oportunidad concreta en el crecimiento que tendrá la actividad. “Entendemos que la demanda que se va a generar en no más de tres años va a tener una actividad muy importante para San Juan”, afirmó.

El desafío de prepararse para el boom minero

La Jornada de Logística, Transporte y Comercio Exterior surgió precisamente a partir de la necesidad de anticiparse a los cambios que generará el crecimiento de la minería y de buscar mecanismos para que las empresas locales puedan integrarse a esa cadena de valor.

Durante el encuentro también participaron representantes del Ministerio de Producción, quienes presentaron indicadores vinculados al crecimiento esperado y al plan de inversiones de la provincia.

“Hay muy buenas oportunidades para que todos nos integremos en esta cadena de valor que necesita la minería y que beneficia a todos en su conjunto”, destacó el representante de Andesmar.

Para Ribbert Slotosch, los datos oficiales expuestos durante la jornada permitieron confirmar las perspectivas que existen sobre el desarrollo minero sanjuanino.

“Estuvo la gente del Ministerio de Producción dando algunos indicadores que ratifican el desarrollo para San Juan, en coordinación con el plan de inversiones a nivel provincia”, señaló.

La jornada organizada por Nexo 360 buscó así convertirse en un espacio de conexión entre empresas de distintos rubros, con la mirada puesta en generar negocios, alianzas y asociaciones que permitan ampliar la capacidad de respuesta local frente al crecimiento de la minería.

En ese escenario, Andesmar dejó planteada su intención de ser parte de esa transformación y, al mismo tiempo, de apoyarse en el conocimiento y la experiencia de las empresas sanjuaninas para desarrollar nuevas oportunidades.