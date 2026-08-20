La UTA pasó a un cuarto intermedio y las negociaciones continuarán la próxima semana

Tras una nueva instancia de negociación salarial a nivel nacional, el gremio y los empresarios pasaron a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Desde la seccional local confirmaron cómo sigue el panorama.

Las negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales ingresaron en una nueva pausa de carácter decisivo. Tras las tensiones por la falta de acuerdo salarial para los choferes del interior del país, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, buscando acercar posiciones y evitar medidas de fuerza que afecten el servicio.

En el plano local, Héctor Maldonado, secretario general de la UTA San Juan, confirmó los detalles del escenario actual el referente gremial explicó que las conversaciones continúan abiertas y que la definición final sobre los pasos a seguir dependerá exclusivamente de los resultados que arroje la próxima reunión formal de los equipos paritarios, que será la próxima semana.

El reclamo salarial y la brecha con el AMBA El eje central del conflicto sigue radicado en la diferencia de haberes entre los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los del interior del país. Desde el gremio insisten en que la recomposición salarial solicitada aún no encuentra una respuesta equitativa por parte de los empresarios, lo que mantiene el estado de alerta en las distintas seccionales provinciales, incluida San Juan.