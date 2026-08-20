Temblor en San Juan: el INPRES reportó una seguidilla de tres sismos que alcanzaron los 3.3 grados

La tierra volvió a moverse en San Juan. Este jueves, una sucesión de tres sismos sorprendió a los sanjuaninos durante la siesta, sumándose a una semana en la que la actividad sísmica ha sido una constante en la región.
La actividad sísmica no cesa en la provincia: el INPRES reportó tres movimientos durante la siesta de este jueves. Aunque fueron de baja percepción, mantienen a los sanjuaninos en alerta.
La tierra volvió a moverse en San Juan. Este jueves, una sucesión de tres sismos sorprendió a los sanjuaninos durante la siesta, sumándose a una semana en la que la actividad sísmica ha sido una constante en la región.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó los tres eventos telúricos ocurridos entre las 12:00 y las 14:33. Si bien los registros alcanzaron una magnitud máxima de 3,3 grados, la tranquilidad de los vecinos se vio alterada por la repetición de los movimientos en un lapso breve de tiempo.
La secuencia sísmica, que tuvo epicentros dispersos en zonas cercanas a Calingasta, Talacasto y la Ciudad de San Juan, se caracterizó por las siguientes magnitudes:
Primer movimiento: 2,5 grados, ocurrido al mediodía.
Segundo temblor: 3,0 grados, registrado a las 14:18.
Tercer evento: 3,3 grados, a las 14:33.
Desde el INPRES explicaron que la profundidad de los eventos —superior a los 100 kilómetros en los primeros registros— fue el factor clave para que la percepción en superficie fuera limitada, evitando que los temblores pasaran de ser un susto leve.
San Juan se encuentra ubicada en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica de la Argentina. La recurrencia de estos eventos menores es habitual, pero suele generar preocupación en la población, especialmente cuando se producen varias réplicas en pocas horas.
Aunque en esta ocasión no se informaron daños ni inconvenientes, la frecuencia de estos movimientos sirve como recordatorio para mantener siempre presentes las medidas de prevención ante sismos:
El monitoreo por parte de los organismos oficiales continúa, brindando tranquilidad a la provincia mientras se mantiene el seguimiento técnico ante cualquier nueva señal de la cordillera.