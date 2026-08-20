    • 20 de agosto de 2026 - 14:35

    Servicio Penitenciario Provincial: su flamante Banda de Música ya visita las escuelas sanjuaninas

    La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial participó de un acto escolar en la Escuela Juan José Paso, en Angaco.

    La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial ya visita escuelas.

    La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial ya visita escuelas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El pasado 16 de julio realizó su primera presentación oficial y hoy ya recorre las escuelas de San Juan para compartir su repertorio. Es la primera Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que se terminó de conformar con la donación de instrumentos que le hizo la Banda de Música de la Policía.

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    La Banda de Música del SPP comenzó a recorrer instituciones educativas de la provincia y llegó recientemente a la Escuela Juan José Paso, de Angaco. La iniciativa forma parte de un proyecto que hoy se consolida como una nueva herramienta para fortalecer la identidad institucional y generar vínculos con la comunidad.

    De esta manera, lo que durante mucho tiempo fue un proyecto comienza a convertirse en una realidad concreta. La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial dio sus primeros pasos fuera de la institución y comenzó a llevar su propuesta a la comunidad sanjuanina.

    Recorrido de la Banda de Música del Servicio Penitenciario

    En este marco, la formación se presentó en la Escuela Juan José Paso, de Angaco, donde compartió una jornada con estudiantes, docentes y autoridades de la comunidad educativa. La actividad permitió mostrar el trabajo que vienen desarrollando sus integrantes y abrir un nuevo espacio de encuentro con la sociedad.

    Cada presentación representa el resultado de un proceso de preparación, compromiso y dedicación. Los efectivos asumieron el desafío de formar una banda desde sus comienzos, construyendo progresivamente una identidad que hoy empieza a proyectarse en distintos espacios de la provincia.

    Fortalecer la institución y crear lazos con la comunidad

    La iniciativa también refleja una mirada de gestión que busca fortalecer las instituciones públicas desde distintos ámbitos, generando nuevas herramientas y espacios que permitan acercarlas a la comunidad. En este caso, la música se convierte en un puente para compartir, representar al Servicio Penitenciario y generar nuevas experiencias.

    El proyecto comenzó como un anhelo y hoy ya cuenta con sus primeras presentaciones. El objetivo es continuar fortaleciendo la formación, sumar nuevos escenarios y acompañar su crecimiento para que la Banda de Música pueda representar al Servicio Penitenciario Provincial en distintos espacios de San Juan.

    ¿Cómo solicitar la participación?

    Las instituciones educativas, organismos públicos y espacios interesados en contar con la participación de la Banda de Música deberán realizar una solicitud mediante nota formal dirigida al Servicio Penitenciario Provincial. Para consultas y solicitudes, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

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