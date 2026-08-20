9 de Julio avanza hacia la cobertura total de alumbrado público LED en todo el departamento

El municipio continúa con el plan de ampliación y recambio de luminarias en barrios y distritos. En esta oportunidad, se inauguró el alumbrado del barrio Elías Amado.

La Municipalidad de 9 de Julio continúa avanzando con el Plan Municipal de ampliación y recambio del alumbrado público a tecnología LED, una iniciativa que tiene como objetivo alcanzar el 100% de cobertura en todo el departamento.

En este marco, se completó la renovación integral de la iluminación del barrio Elías Amado, ubicado en villa cabecera, donde se incorporó tecnología LED en todo el sector.

Los trabajos forman parte de un programa que se desarrolla de manera sostenida en distintos barrios y calles de los distritos, con el objetivo de modernizar el sistema de alumbrado y acompañar el crecimiento urbano del departamento.

La incorporación de luminarias LED permite mejorar la visibilidad durante la noche y contribuir a una mayor seguridad en la vía pública. Además, esta tecnología ofrece mayor eficiencia energética y un mejor rendimiento del sistema de iluminación.

Las intervenciones no se limitan únicamente al reemplazo de las luminarias existentes. En aquellos sectores donde resulta necesario, también se realizan nuevos puntos de iluminación y se incorpora el correspondiente cableado eléctrico para ampliar la cobertura.