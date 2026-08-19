    • 19 de agosto de 2026 - 15:11

    Más propuestas culturales en 9 de Julio: arrancan los talleres gratuitos de manualidades y artesanías

    El municipio de 9 de Julio lanzó nuevos talleres gratuitos que se desarrollarán en diferentes localidades del departamento.

    En 9 de Julio arrancaron nuevos talleres artísticos gratuitos.

    En 9 de Julio arrancaron nuevos talleres artísticos gratuitos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Municipalidad de 9 de Julio presenta una nueva propuesta de Talleres Culturales bajo el lema "Espacios para crear, aprender y compartir". La iniciativa busca ofrecer a los vecinos un punto de encuentro para desarrollar la creatividad, adquirir nuevas habilidades artísticas y fomentar el intercambio comunitario.

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    Las nuevas propuestas incluyen talleres de manualidades y artesanías. Las actividades se desplegarán a lo largo de la semana, de lunes a viernes, en el horario unificado de 15,30 a 18, recorriendo distintos puntos estratégicos de la localidad:

    • Lunes: la semana comenzará en el SUM de Alto de Sierra.
    • Martes: las actividades se trasladarán al SUM de Fiorito.
    • Miércoles: el punto de encuentro será el CIC de Las Chacritas.
    • Jueves: las clases se dictarán en el CIC de Villa Cabecera.
    • Viernes: el cierre semanal de los talleres tendrá lugar en el SUM de La Majadita.

    Las propuestas artísticas en 9 de Julio

    Durante estos encuentros, los participantes podrán capacitarse en diversas disciplinas y especialidades artísticas, entre las que se destacan:

    • Porcelana en frío
    • Pintura en tela
    • Bordado chino
    • Tejido
    • Muchas otras técnicas artesanales y creativas.

    Para solicitar más información o realizar la inscripción previa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 264 573-7887.

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