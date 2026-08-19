Más propuestas culturales en 9 de Julio: arrancan los talleres gratuitos de manualidades y artesanías

El municipio de 9 de Julio lanzó nuevos talleres gratuitos que se desarrollarán en diferentes localidades del departamento.

La Municipalidad de 9 de Julio presenta una nueva propuesta de Talleres Culturales bajo el lema "Espacios para crear, aprender y compartir". La iniciativa busca ofrecer a los vecinos un punto de encuentro para desarrollar la creatividad, adquirir nuevas habilidades artísticas y fomentar el intercambio comunitario.

Las nuevas propuestas incluyen talleres de manualidades y artesanías. Las actividades se desplegarán a lo largo de la semana, de lunes a viernes, en el horario unificado de 15,30 a 18, recorriendo distintos puntos estratégicos de la localidad:

Lunes: la semana comenzará en el SUM de Alto de Sierra.

la semana comenzará en el SUM de Alto de Sierra. Martes: las actividades se trasladarán al SUM de Fiorito.

las actividades se trasladarán al SUM de Fiorito. Miércoles: el punto de encuentro será el CIC de Las Chacritas.

el punto de encuentro será el CIC de Las Chacritas. Jueves: las clases se dictarán en el CIC de Villa Cabecera.

las clases se dictarán en el CIC de Villa Cabecera. Viernes: el cierre semanal de los talleres tendrá lugar en el SUM de La Majadita. Las propuestas artísticas en 9 de Julio Durante estos encuentros, los participantes podrán capacitarse en diversas disciplinas y especialidades artísticas, entre las que se destacan: