Empresas sanjuaninas y una jornada para analizar los desafíos vinculados a la logística, el transporte y el comercio exterior

La expansión minera y la posibilidad de que San Juan se integre a mercados cada vez más amplios plantean nuevos desafíos para las empresas locales. En ese escenario, Nexo 360 organiza la “Jornada de Logística, Transporte y Comercio Exterior” , una propuesta pensada para que empresarios, especialistas e instituciones no solo compartan información, sino que puedan generar vínculos y encontrar oportunidades concretas de crecimiento.

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La actividad se plantea bajo el lema “Hacia una cadena de suministros más eficiente y sostenible” y apunta a reunir a distintos actores vinculados con la logística, el transporte, el comercio exterior y la actividad productiva y minera sanjuanina. El objetivo es promover mejoras en el abastecimiento de la actividad minera y desarrollar soluciones sostenibles que tengan impacto positivo en la región.

Gabriela Carranza, gerenta general de Nexo 360, comentó que la propuesta surgió a partir de una necesidad concreta: generar espacios específicos donde las empresas puedan trabajar sus problemas y encontrar herramientas aplicables a su realidad. “Nexo tiene el espíritu de poder reunir por sectores a empresas y poder trabajar sus problemáticas específicas, puntos de dolor y la manera de poder transitar y crecer” , explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Uno de los principales objetivos del encuentro será que las empresas puedan conocerse y establecer vínculos que eventualmente les permitan incorporarse a nuevas cadenas de valor.

“Creemos que pensando y teniendo una buena alianza es la mejor forma y más productiva de crecer, porque cada uno aporta su expertise y permite que tengamos el foco puesto para sumarnos a la cadena productiva” , sostuvo Carranza.

La propuesta no estará limitada a escuchar exposiciones, ya que se organizarán mesas de trabajo para que empresas que todavía no tienen vínculos puedan conversar, compartir sus necesidades y detectar posibles puntos de encuentro potenciando la posibilidad de nuevas alianzas estratégicas.

La jornada plantea tres paneles centrales: Logística, con los desafíos actuales para mejorar la seguridad y eficiencia de los procesos; Transporte, enfocado en nuevas tendencias internacionales y exigencias de la industria minera; y Comercio Exterior, con oportunidades para operar con el mundo y el abordaje de las zonas francas.

La agenda busca abordar distintos aspectos que hoy inciden directamente en la competitividad empresarial. Sobre este punto Carranza destacó: “Vamos a trabajar lo que es la vía legal, estándares mineros y sostenibilidad, análisis y estudio de mercado, articulación territorial, acceso a financiamiento, mentoría intensiva y vinculación y gestión integral de riesgos y seguros. Hoy estamos obligados a pensar en nuestras empresas de forma integral y eso es difícil porque hay muchos aspectos, quizás nos están faltando algunos, pero con esto nos llevamos un panorama integral en donde estoy parado, los puntos de valor e integrar con una visión más general de la actividad, el rubro y donde incorporarse en la cadena de valor”.

Esa diversidad de herramientas es necesaria porque las empresas deben analizarse actualmente desde distintas perspectivas. “Hoy estamos obligados a pensar en nuestras empresas de forma integral y eso es difícil porque hay muchos aspectos”, sostuvo la profesional.

La idea es que quienes participen puedan llevarse un panorama general sobre su situación, identificar puntos de valor y entender dónde pueden incorporarse dentro de una cadena productiva cada vez más amplia.

El dato sobre la “Jornada de Logística, Transporte y Comercio Exterior” de Nexo 360

El encuentro se realizará este jueves 20 de agosto, desde las 15 horas en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía. La demanda llevó a que los cupos limitados se agotaran previo al encuentro. La intención de la organización es poder darle continuidad a estos encuentros que no sean solo de escucha, sino que permitan un seguimiento y acompañamiento a las empresas que asisten.

“Hay que bajar a la práctica lo que nos aportan en la jornada y llevarnos temas para trabajar de manera específica”, remarcó Carranza.

La apuesta, en definitiva, es que la jornada funcione como un punto de partida: conocer herramientas, detectar necesidades, generar alianzas y encontrar nuevas formas de participar en cadenas de valor que pueden trascender las fronteras provinciales. La actividad cuenta con el apoyo de Fundación Andesmar.

“Será una jornada exitosa en la medida que podamos bajarlo a ideas concretas”, concluyo Gabriela Carranza.