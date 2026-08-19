Servicio Penitenciario Provincial: capacitan al personal en salud mental y gestión del estrés laboral

Este abordaje incluyó a agentes de todas las áreas del Servicio Penitenciario Provincial sin distinción de jerarquías.

Con el objetivo de promover el bienestar integral de sus integrantes, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) realizó una capacitación en salud mental destinada a todo el personal de la institución, bajo la iniciativa de la Jefatura de División Sanidad y la Oficina de Salud Mental. Esta actividad se sumó a las diferentes capacitaciones que recibió el personal este año.

La convocatoria, de carácter transversal, incluyó a agentes de todas las áreas y sin distinción de jerarquías, marcando un importante abordaje institucional del cuidado emocional de las Fuerzas de Seguridad.

Gestión del estrés para un mejor desempeño operativo La actividad se desarrolló con el objetivo central de brindar herramientas concretas para el cuidado de la salud mental y el fortalecimiento de los recursos personales. La función penitenciaria expone de forma cotidiana a sus trabajadores a situaciones de alta complejidad y exigencia, por lo que resulta imprescindible consolidar espacios de contención que acompañen el desempeño operativo.

Durante la jornada de formación, especialistas en la materia abordaron temáticas clave para el ejercicio diario del rol penitenciario. Entre los ejes principales se destacaron las estrategias reflexivas y prácticas para la prevención y gestión del estrés laboral, así como la identificación temprana del desgaste profesional (conocido como burnout). Asimismo, se trabajaron dinámicas focalizadas en la comunicación asertiva y el desarrollo de un liderazgo empático entre los distintos niveles del personal.

Redes internas de apoyo en el Servicio Penitenciario Provincial Un pilar fundamental de la capacitación estuvo centrado en la detección de conductas de riesgo dentro de los equipos de trabajo. Los capacitadores enfatizaron la importancia de derribar estigmas vinculados a la salud mental en el ámbito de la seguridad, incentivando la solicitud oportuna de acompañamiento profesional. Además, se promovió la construcción de redes internas de apoyo, generando un espacio dinámico de debate y participación que permitió a los asistentes incorporar mecanismos de autocuidado e interactuar abiertamente sobre sus vivencias.