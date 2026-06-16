    • 16 de junio de 2026 - 13:24

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó para fortalecer su repuesta ante emergencias

    Efectivos del Servicio Penitenciario Provincial se capacitaron en Medicina Táctica para mejorar la intervención en escenarios de alto riesgo.

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó en Medicina Táctica.

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó en Medicina Táctica.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de los planes de profesionalización y actualización permanente de las Fuerzas de Seguridad de San Juan, el personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se capcitó en Medicina Táctica, formación fundamental para una intervención de manera inmediata ante emergencias médicas dentro de contextos operativos complejos.

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    Personal del SPP participó de una intensa jornada formativa dictada por el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT). El objetivo es adquirir herramientas críticas para actuar con rapidez y eficacia en escenarios de alto riesgo, priorizando la preservación de la vida.

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    La instrucción estuvo a cargo de especialistas del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes volcaron su experiencia en el terreno para preparar al personal penitenciario frente a situaciones límites. Este tipo de adiestramiento busca homogeneizar los criterios de primera respuesta, entendiendo que los primeros minutos en un incidente crítico son determinantes para la supervivencia de cualquier afectado.

    Técnicas de avanzada en el SPP

    La medicina táctica difiere de la medicina de emergencia convencional, ya que se desarrolla en entornos hostiles o de riesgo latente, donde la seguridad del operador y del paciente corre peligro. Durante las jornadas formativas, los instructores del GOT hicieron hincapié en tres ejes fundamentales de actuación:

    • Control estricto de hemorragias: aprendizaje y aplicación de torniquetes comerciales e improvisados, empaquetamiento de heridas y uso de agentes hemostáticos. Las hemorragias masivas representan la principal causa de muerte evitable en contextos de trauma táctico.
    • Estabilización de pacientes: maniobras básicas para asegurar la vía aérea y evaluar el estado general del herido bajo condiciones de presión, garantizando que el paciente resista hasta la llegada de asistencia médica médica de mayor complejidad.
    • Procedimientos de evacuación en zonas de riesgo: técnicas de arrastre, carga y extracción rápida de heridos desde el foco del conflicto hacia zonas seguras (zonas frías), minimizando la exposición del personal a posibles amenazas.

    Los efectivos participantes debieron atravesar simulacros de alta exigencia física y mental, replicando las condiciones de estrés y los imprevistos comunes que se pueden presentar intramuros o durante traslados operativos.

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    Compromiso institucional y protección de la vida

    Desde la conducción del Servicio Penitenciario Provincial destacaron que estas acciones forman parte de un programa integral que apunta a la preparación permanente y multifacética del personal. La capacitación no sólo busca resguardar la integridad física de los propios uniformados, sino también la de los internos y de cualquier civil involucrado en una situación de crisis.

    "La adquisición de estas herramientas nos permite optimizar la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de alta exigencia. En el ámbito penitenciario, saber cómo reaccionar con rapidez, eficacia y seguridad ante una emergencia médica salva vidas", señalaron fuentes vinculadas a la organización de los cursos.

    Con la culminación de esta etapa formativa, el SPP da un paso más en la modernización de sus protocolos de actuación, consolidando un cuerpo de profesionales capacitado para resolver contingencias críticas con el menor margen de error posible.

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