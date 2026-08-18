    • 18 de agosto de 2026 - 21:24

    Lluvias en San Juan: el SMN adelantó cómo estará el clima en los próximos meses

    Un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que la provincia registrará un volumen de precipitaciones superior al promedio histórico en los próximos meses.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se vienen meses con variaciones importantes en el régimen de precipitaciones en la región. De acuerdo con el último informe trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de San Juan registrará niveles de lluvias por encima de lo normal durante el período analizado, un dato clave tanto para el sector agropecuario como para la gestión del recurso hídrico en el territorio cuyano.

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    San Juan podría atravesar entre agosto y octubre de 2026 un período con lluvias por encima de lo normal, según el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

    Qué anticipa el informe del Servicio Meteorológico

    El pronóstico climático trimestral del organismo nacional detalla las tendencias de temperatura y precipitaciones para distintas zonas del país. En el caso específico de San Juan, los modelos climáticos actuales indican una mayor probabilidad de acumulados de lluvia superiores al promedio histórico para la estación.

    Impacto en la región: Si bien las precipitaciones en la provincia suelen ser escasas en comparación con otras zonas del país, cualquier incremento en el registro pluvial genera expectativas en el sector productivo.

    Recurso hídrico y cordillera: Los especialistas evalúan cómo este comportamiento climático influirá en el almacenamiento de agua y en las reservas de nieve de la alta cordillera, un factor vital para el riego y el consumo humano en los valles sanjuaninos.

    Clima atípico y seguimiento oficial

    El pronóstico se alinea con la variabilidad climática que viene registrando la región cuyana en los últimos tiempos, donde los fenómenos de transición generan escenarios de lluvias aisladas pero de mayor intensidad. Desde el SMN destacaron que estas proyecciones trimestrales marcan tendencias generales, por lo que se recomienda seguir de cerca los informes semanales y las alertas meteorológicas locales ante posibles eventos de inestabilidad repentina en la provincia.

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