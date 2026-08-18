De la curiosidad a la desarrollar un proyecto propio poniendo en valor un método ancestral: la historia detrás de "MM El Origen"

Dentro de lo que es el mundo del emprendedurismo gastronómico en San Juan son varias las propuestas que se inclinan por hacer la diferencia, por sumar un producto nuevo al mercado y de esa manera poder atraer a mas consumidores. Ese es el caso de “MM El Origen” , una iniciativa que nació hace un año y que gracias a la dedicación que el brindan quienes están detrás sigue creciendo y consolidándose.

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Miguel Pacheco y Susana Peña Aranda son quienes están detrás del emprendimiento. Miguel comentó en contacto con DIARIO DE CUYO que todo comenzó una vez que ambos pasaron por estudios de gastronomía y si bien no tuvieron clases dedicadas a la masa madre y su elaboración, por fuera comenzaron a indagar sobre lo que era y cómo manipularla. “Empezamos a probar hasta que nos salió y a principio de este año largamos con el emprendimiento que es más que nada online, ya que vendemos por pedido”, destacó el sanjuanino.

La elección de la masa madre no fue casual. Para Miguel, responde a una tendencia que cada vez despierta mayor interés entre los consumidores, y es la búsqueda de alimentos más naturales y con menos productos ultraprocesados en su elaboración.

“Es algo natural y algo que un poco está de moda y un poco que la gente cada vez busca más cosas naturales”, explicó. La diferencia también está en las materias primas. El proyecto apuesta por harinas naturales, dejando de lado algunas de las harinas utilizadas habitualmente en la elaboración industrial de pan.

Detrás de una pieza de pan de masa madre hay, sobre todo, tiempo y planificación. Así, un pedido se comienza a armar varios días antes de la entrega, ya que la masa madre debe ser alimentada y esperar hasta alcanzar el punto adecuado. “Una vez que la masa madre ha triplicado, ya la puedo utilizar para empezar a hacer el pan”, explicó.

Y continuó: “Una vez que se tiene el tamaño, se inicia con el armado del pan. Se hacen pliegues cada 45 minutos para controlar la fermentación y ahora que estamos en invierno, tarda más. Se conserva en heladera a una temperatura no muy baja y ahí leuda hasta el día que se hornea”.

El interés por la masa madre también juega a favor. Según Miguel, muchas personas ya conocen este tipo de elaboración y se acercan con curiosidad por el producto y por el proceso detrás de cada pieza.

Por ahora, el proyecto ocupa el centro de las actividades de ambos, siendo el sustento principal y la intención es seguir creciendo, sumar opciones y ampliar el número de clientes.

Dónde encontrar los productos de “MM El Origen”

A pocos meses de haber comenzado a vender, Miguel asegura que la respuesta ha sido positiva. La propuesta también encontró una oportunidad para darse a conocer a través de las ferias, donde pueden mostrar sus productos y entrar en contacto directo con potenciales clientes. “Nos hacemos conocer y estamos en las ferias, lo que nos permite conocer y agarrar nuevos clientes”, remarcó el sanjuanino.

Quienes estén interesados en realizar pedidos como en conocer más sobre el emprendimiento pueden comunicarse al 2645488673. Entre las opciones que ofrece se encuentran pan común, saborizado con aceite de oliva y con nuez y ajo.

Lo que nació entre apuntes, clases y prácticas de gastronomía encontró en la masa madre un camino propio. Miguel y Susana comenzaron aprendiendo por su cuenta una técnica que no formaba parte de lo que les enseñaban en las aulas y terminaron convirtiendo esas primeras pruebas en una propuesta que, de a poco, busca hacerse un lugar entre quienes valoran el pan artesanal y los procesos lentos de elaboración.