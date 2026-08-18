Debate estratégico en San Juan: la UNSJ abre la discusión sobre el impacto y el futuro de la minería del cobre

La Universidad Nacional de San Juan impulsa un espacio de debate académico para analizar los desafíos económicos, ambientales y de capacitación que trae aparejados el auge de los megaproyectos de cobre en la provincia.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha un espacio de análisis y debate académico enfocado en el desarrollo de la minería del cobre y su profundo impacto socioeconómico en la provincia. Con la puesta en marcha de los grandes proyectos metalíferos que posicionan a San Juan como el epicentro cuprífero del país, la alta casa de estudios busca articular el conocimiento científico con las demandas de la industria local.

Ciencia, desarrollo y sustentabilidad El ciclo de charlas y mesas de debate convoca a investigadores, académicos, referentes del sector productivo y autoridades provinciales para analizar los desafíos técnicos, ambientales y sociales que conlleva la transición hacia una economía con fuerte presencia de la industria minera.

Desde la institución universitaria remarcaron que el objetivo central es generar un espacio plural donde se debatan cuestiones clave:

Infraestructura y encadenamiento productivo: Cómo preparar a las pymes locales y a los proveedores sanjuaninos para abastecer a los futuros megaproyectos de cobre.

Gestión ambiental y control ciudadano: La importancia de los monitoreos hídricos y la transparencia informativa para garantizar una actividad sustentable.

Capacitación de talento: La adaptación de la oferta académica de la UNSJ para formar a los profesionales y técnicos que demandará el mercado laboral minero en los próximos años. San Juan en el mapa mundial del cobre La iniciativa de la universidad llega en un momento bisagra para la economía sanjuanina, donde los avances en proyectos de gran envergadura colocan a la provincia en el centro de la escena internacional como un proveedor estratégico de minerales críticos para la transición energética global.