Inclusión digital en la provincia: lanzan un taller de computación gratuito en Cáritas San Juan

Con el objetivo de achicar la brecha digital y brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana y laboral, Cáritas San Juan puso en marcha una nueva edición de su tradicional Taller de Computación gratuito.
Cáritas San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ unieron fuerzas para dictar una capacitación gratuita destinada a mayores de edad sin conocimientos previos.
Con el objetivo de achicar la brecha digital y brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana y laboral, Cáritas San Juan puso en marcha una nueva edición de su tradicional Taller de Computación gratuito.
La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado junto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), y estará a cargo de estudiantes avanzados de la carrera de Sistemas, garantizando una enseñanza dinámica, accesible y adaptada a las necesidades reales de los participantes.
El ciclo está orientado específicamente a mayores de edad y no requiere contar con conocimientos previos. Su enfoque es netamente práctico, estructurado a lo largo de cuatro clases presenciales que se dictarán los días jueves de 9:00 a 12:30 horas, con inicio previsto para el 27 de agosto.
Durante las jornadas, los asistentes aprenderán sobre:
Las clases se dictarán en la sede central de Cáritas San Juan, ubicada en Güemes 936 Sur (entre las calles Belgrano y Mariano Moreno).
Como requisito excluyente para poder realizar las prácticas de manera personalizada, cada participante deberá concurrir con su propia computadora portátil (netbook o notebook). Debido a la modalidad de atención cercana y personalizada, los cupos son limitados.