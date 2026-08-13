Inclusión digital en la provincia: lanzan un taller de computación gratuito en Cáritas San Juan

Cáritas San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ unieron fuerzas para dictar una capacitación gratuita destinada a mayores de edad sin conocimientos previos.

Las clases comenzarán el jueves 27 de agosto y abordarán desde el manejo de Windows hasta herramientas de diseño y ofimática.

Con el objetivo de achicar la brecha digital y brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana y laboral, Cáritas San Juan puso en marcha una nueva edición de su tradicional Taller de Computación gratuito.

La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado junto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), y estará a cargo de estudiantes avanzados de la carrera de Sistemas, garantizando una enseñanza dinámica, accesible y adaptada a las necesidades reales de los participantes.

Claves de la capacitación y temario El ciclo está orientado específicamente a mayores de edad y no requiere contar con conocimientos previos. Su enfoque es netamente práctico, estructurado a lo largo de cuatro clases presenciales que se dictarán los días jueves de 9:00 a 12:30 horas, con inicio previsto para el 27 de agosto.

Durante las jornadas, los asistentes aprenderán sobre:

Manejo básico de sistemas operativos (Windows) y gestión de archivos.

Navegación segura en Internet y correo electrónico.

Uso de procesadores de texto y planillas de cálculo (Excel).

Almacenamiento en la nube (Google Drive).

Nociones básicas de diseño digital mediante Canva.

Un espacio abierto final destinado a resolver consultas particulares. Cómo inscribirse y requisitos Las clases se dictarán en la sede central de Cáritas San Juan, ubicada en Güemes 936 Sur (entre las calles Belgrano y Mariano Moreno).