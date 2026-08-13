    • 13 de agosto de 2026 - 06:50

    Inclusión digital en la provincia: lanzan un taller de computación gratuito en Cáritas San Juan

    Cáritas San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ unieron fuerzas para dictar una capacitación gratuita destinada a mayores de edad sin conocimientos previos.

    Las clases comenzarán el jueves 27 de agosto y abordarán desde el manejo de Windows hasta herramientas de diseño y ofimática.

    Las clases comenzarán el jueves 27 de agosto y abordarán desde el manejo de Windows hasta herramientas de diseño y ofimática.

    Foto:

    Por Eliana Dominguez

    Con el objetivo de achicar la brecha digital y brindar herramientas prácticas para la vida cotidiana y laboral, Cáritas San Juan puso en marcha una nueva edición de su tradicional Taller de Computación gratuito.

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    La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado junto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), y estará a cargo de estudiantes avanzados de la carrera de Sistemas, garantizando una enseñanza dinámica, accesible y adaptada a las necesidades reales de los participantes.

    Claves de la capacitación y temario

    El ciclo está orientado específicamente a mayores de edad y no requiere contar con conocimientos previos. Su enfoque es netamente práctico, estructurado a lo largo de cuatro clases presenciales que se dictarán los días jueves de 9:00 a 12:30 horas, con inicio previsto para el 27 de agosto.

    Durante las jornadas, los asistentes aprenderán sobre:

    • Manejo básico de sistemas operativos (Windows) y gestión de archivos.
    • Navegación segura en Internet y correo electrónico.
    • Uso de procesadores de texto y planillas de cálculo (Excel).
    • Almacenamiento en la nube (Google Drive).
    • Nociones básicas de diseño digital mediante Canva.
    • Un espacio abierto final destinado a resolver consultas particulares.

    Cómo inscribirse y requisitos

    Las clases se dictarán en la sede central de Cáritas San Juan, ubicada en Güemes 936 Sur (entre las calles Belgrano y Mariano Moreno).

    Como requisito excluyente para poder realizar las prácticas de manera personalizada, cada participante deberá concurrir con su propia computadora portátil (netbook o notebook). Debido a la modalidad de atención cercana y personalizada, los cupos son limitados.

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