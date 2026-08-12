    • 12 de agosto de 2026 - 21:26

    Soledad Pastorutti eligió Jáchal en sus 30 años con la música: visitó Huaco y homenajeó a Buenaventura Luna

    En el marco de su gira por tres décadas de trayectoria, la reconocida cantante Soledad Pastorutti visitó el departamento Jáchal.

    Fotos: gentileza Panorama Jáchal.
    Fotos: gentileza Panorama Jáchal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La música popular argentina vivió un momento de profunda emoción en el norte sanjuanino. Con motivo de la celebración de sus 30 años con la música, la folklorista Soledad Pastorutti llegó hasta el departamento Jáchal y protagonizó una visita especial que incluyó un recorrido por los paisajes y la historia del distrito de Huaco.

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    La presencia de "La Sole" en tierras jachaleras tuvo un fuerte componente emotivo y cultural, ya que la artista aprovechó la ocasión para rendir un respetuoso homenaje al enorme legado de Buenaventura Luna, uno de los máximos exponentes del folklore nacional y de la poesía cuyana.

    Tras su llegada a Jáchal en horas de la siesta, Pastorutti recorrió parte de sus calles y mantuvo encuentros con artistas vinculados a la música local. Fue un acercamiento directo con quienes mantienen viva la tradición cultural de un departamento profundamente atravesado por el folclore.

    Homenaje a la poesía y las raíces

    Durante su estadía en Huaco, la cantante recorrió puntos emblemáticos vinculados a la vida y obra del creador de "Vallecito", destacando la importancia de mantener viva la memoria de los grandes próceres de la cultura criolla.

    La visita revolucionó a los vecinos y fanáticos locales, quienes se acercaron a saludar a la artista en un acontecimiento que quedará grabado en la historia cultural del departamento, consolidando una vez más el vínculo entre la música de Soledad y las profundas raíces de San Juan.

    Fuente: Panorama Jáchal

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