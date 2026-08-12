    • 12 de agosto de 2026 - 20:07

    Alarma en Jáchal: vecinos denuncian subas de hasta cuatro veces en las boletas de luz

    Habitantes del departamento Jáchal con fuerte impacto en zonas como Huaco manifestaron su profunda preocupación por la llegada de facturas eléctricas con incrementos drásticos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La situación económica en el norte provincial atraviesa momentos de máxima tensión a raíz del fuerte impacto de las tarifas eléctricas. En el departamento Jáchal, y particularmente en comunidades como Huaco, creció el malestar y la bronca entre los vecinos por las boletas de luz que llegaron con subas drásticas, alcanzando montos que multiplican hasta por cuatro el valor de periodos anteriores.

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    De acuerdo con los testimonios recolectados en la zona, familias que venían abonando sumas considerablemente menores se encontraron repentinamente con facturas que oscilan entre los $232.000, $280.000 y hasta los $400.000, cifras que dinamitan la economía doméstica y escapan por completo de las posibilidades de pago de los usuarios.

    El impacto en jubilados y sectores vulnerables

    El peso de los incrementos recae con extrema dureza sobre los sectores más vulnerables, especialmente jubilados y pensionados cuyos haberes mínimos rondan cifras similares a las de las boletas.

    "Es una locura, una pensión se nos va entera en pagar la luz; no queda margen para comprar remedios ni comida", se lamentaron los vecinos afectados, advirtiendo que la situación se tornó insostenible para mantener los servicios básicos en los hogares.

    Presentación formal ante los organismos de control

    Ante este escenario crítico, los usuarios damnificados comenzaron a organizarse para visibilizar el reclamo colectivamente. Todo lo reunido durante las protestas y asambleas comunitarias será presentado de manera formal ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y las autoridades correspondientes.

    El pedido central de la comunidad apunta a que se revise detalladamente la conformación de las facturas, la aplicación de los cuadros tarifarios y se verifique de forma urgente el correcto acceso a los subsidios y beneficios previstos para los sectores de menores recursos en medio de la crisis.

    Fuente: Actualidad Jachallera

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