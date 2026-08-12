    • 12 de agosto de 2026 - 20:08

    Los Hongos de Tocota: la formación geológica secreta en el desierto sanjuanino

    Una docena de imponentes formaciones esculpidas por el viento y el agua que recuerdan a los escenarios de ciencia ficción. Un rincón remoto solo apto para el turismo aventura.

    Lo asombroso de este lugar son las formas, que se gestaron naturalmente gracias al efecto de la erosión.&nbsp;

    Lo asombroso de este lugar son las formas, que se gestaron naturalmente gracias al efecto de la erosión. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay paisajes dentro de la geografía argentina que desafían la imaginación y parecen pertenecer a otra galaxia. Lejos del turismo masivo, en medio de la inmensidad del desierto sanjuanino, se esconde una rareza geológica que llama la atención de aventureros, fotógrafos y fanáticos de la naturaleza extrema: los Hongos de Tocota.

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    Ubicada al sur de la localidad de Pismanta, accediendo a través de la Ruta Provincial 412, esta formación rocosa regala una postal tan insólita que tranquilamente podría haber sido utilizada como locación para las películas de Star Wars.

    Para llegar a los Hongos de Tocota, partiendo desde San Juan capital, se deben conducir 168 km aproximadamente por la Ruta 412, hacia el departamento de Iglesias.

    Un campo de gigantes blancos esculpidos por el tiempo

    El sitio está compuesto por una docena de peculiares conos de piedra arenisca que alcanzan entre 8 y 10 metros de altura. Estas estructuras, con una llamativa apariencia de hongos gigantes, son el resultado de siglos de erosión caprichosa donde el viento y el agua moldearon capas de roca de diferente densidad.

    Caminar entre estas moles de piedra genera la sensación de estar recorriendo un laberinto natural en un planeta desértico y lejano. El entorno se completa con la vegetación autóctona de la zona, adaptada de forma extrema para sobrevivir con escasa agua, y la imponente presencia de la cordillera y la precordillera como telón de fondo.

    Aventura off road y leyendas de bandidos

    Llegar hasta los Hongos de Tocota no es tarea sencilla, lo que le otorga un aura de destino virgen y exclusivo. El camino exige vehículos doble tracción (4x4) y conductores habituados al terreno agreste, por lo que suele ser el agite perfecto para los amantes del turismo off road acompañados por guías especializados.

    Además de su indiscutible valor paisajístico y geológico, la zona guarda historias de antaño y mitos populares de la región, vinculados a viejos escondites de personajes célebres que buscaban perderse en la soledad del desierto sanjuanino. Un tesoro oculto que reafirma por qué los rincones naturales de San Juan continúan deslumbrando al turismo nacional con postales únicas.

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