Las señales que pueden salvar a víctimas: capacitan a trabajadores de turismo y transporte contra la trata

La prevención de la trata y la explotación de personas tendrá un espacio específico para el sector turístico y del transporte. Este jueves 13 de agosto se realizará una jornada virtual nacional destinada a capacitar a quienes trabajan en estas actividades y pueden detectar situaciones de riesgo.

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La actividad es organizada por el Comité Central para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas , organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. La jornada será a las 10.30 y estará dirigida a instituciones, empresas, organizaciones y trabajadores vinculados al turismo y al transporte de todo el país.

María Eugenia Raverta , delegada Regional del Comité Ejecutivo contra la Trata, Explotación de Personas, Protección y Asistencia a Víctimas, explicó a Diario de Cuyo que la capacitación no es organizada desde San Juan , sino que forma parte de una serie de jornadas que el organismo nacional desarrolla por sectores. La idea es avanzar progresivamente con capacitaciones específicas: primero turismo y transporte, y luego otras áreas, como salud.

La entrevistada destacó que quienes trabajan en hoteles, alojamientos, agencias, excursiones, transporte y otros servicios turísticos pueden encontrarse en una posición privilegiada para advertir situaciones que, para otras personas, podrían pasar inadvertidas.

“Trabajamos con los agentes de turismo para que tengan esa información, para que puedan ver y detectar cuestiones que a lo mejor les llaman la atención”, explicó. “Trabajamos con los agentes de turismo para que tengan esa información, para que puedan ver y detectar cuestiones que a lo mejor les llaman la atención”, explicó.

En ese sentido, señaló que durante la jornada se brindarán herramientas para reconocer indicadores de una posible situación de trata, conocer los perfiles de las víctimas y victimarios, identificar modalidades de captación y saber cómo actuar ante una sospecha.

Uno de los ejemplos que mencionó se relaciona con alojamientos alejados de los centros urbanos. Puso como referencia algunas zonas turísticas de San Luis donde existen cabañas aisladas y relató que en determinadas oportunidades se observaron situaciones de hombres que llegan acompañados por adolescentes, algo que puede constituir un indicador que merece atención.

“Uno nunca sabe qué pasa ahí. Están en el medio de la nada”, señaló, al remarcar la necesidad de que quienes trabajan en esas localidades estén preparados para reconocer señales de alerta y no naturalizar determinadas situaciones. El transporte aparece como otro sector fundamental en la prevención, ya que el traslado de personas forma parte de las dinámicas que pueden estar vinculadas a situaciones de trata.

Por eso, la capacitación también apunta a choferes y trabajadores del transporte, quienes pueden advertir determinados comportamientos durante los viajes y convertirse en actores importantes para detectar posibles víctimas. La especialista remarcó que no alcanza con identificar una situación llamativa: también es necesario saber qué hacer, dónde denunciar y cómo preservar la seguridad tanto de la posible víctima como de quien comunica la sospecha.

Cómo denunciar un posible caso de trata

Uno de los puntos centrales de la jornada será brindar información concreta sobre los canales de denuncia. María Eugenia recordó que la línea 145 funciona de manera anónima, por lo que una persona puede comunicar una sospecha sin quedar expuesta.

A partir de una denuncia, se recopilan datos sobre la situación y, si existen indicadores compatibles con un posible caso de trata, intervienen los organismos especializados.

En la entrevista explicó que la denuncia puede ser derivada a la PROTEX, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que luego articula con la fiscalía federal correspondiente para avanzar con la investigación.

“Ellos saben cómo hacer las investigaciones sin que corra a pedirle a la víctima”, explicó, al destacar que existen protocolos y personal especializado para intervenir en estos casos. “Ellos saben cómo hacer las investigaciones sin que corra a pedirle a la víctima”, explicó, al destacar que existen protocolos y personal especializado para intervenir en estos casos.

También señaló que las fuerzas de seguridad cuentan con áreas preparadas para investigar delitos de trata. En San Juan, indicó, Gendarmería Nacional dispone de personal específico para trabajar en este tipo de investigaciones.

San Juan acompaña actualmente a siete víctimas

La problemática tampoco es ajena a la provincia. Según el dato que la entrevistada atribuyó a la referente del punto focal de San Juan, actualmente son siete las víctimas de trata que reciben acompañamiento en la provincia.

Aclaró que se trata de casos confirmados que están siendo asistidos y no solamente de situaciones bajo sospecha o investigación.

La entrevistada explicó además que existen estadísticas nacionales vinculadas a los rescates y al acompañamiento de víctimas, aunque pueden intervenir organismos nacionales y provinciales, por lo que los registros no necesariamente se concentran en una única estadística.

Una jornada para derribar prejuicios

La jornada también busca discutir una idea que, según María Eugenia, todavía aparece con frecuencia: que la trata de personas es una problemática que sucede en otros lugares y no necesariamente en San Juan.

“Hay que derribar ese preconcepto, no creer que no existe acá”, sostuvo. “Hay que derribar ese preconcepto, no creer que no existe acá”, sostuvo.

Por eso consideró fundamental que la sociedad y, especialmente, quienes trabajan en actividades relacionadas con el turismo y el transporte, tengan herramientas para reconocer situaciones de riesgo y sepan cómo actuar.

El taller incluirá contenidos sobre el Código de Conducta Nacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, además de conceptos sobre trata y explotación, modalidades de captación, indicadores para detectar situaciones de riesgo, canales de denuncia y el rol preventivo del sector turístico.

El Código de Conducta es una iniciativa de adhesión voluntaria que busca promover prácticas responsables y prevenir la explotación infantil, la trata de personas y otras vulneraciones de derechos dentro de la actividad turística.

Cómo inscribirse al taller

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera online a través del formulario habilitado por la organización. Para completar el registro deberán ingresar sus datos personales, seleccionar la provincia, indicar municipio, organismo o institución y cargo o función, además de consignar un correo electrónico y un teléfono de contacto. Formulario de inscripción al taller (HACÉ CLICK AQUÍ) La actividad está prevista para el jueves 13 de agosto de 2026, a las 10:30.